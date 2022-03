Hirschstadl startet wieder in den Kulturbetrieb

Die schwedische Singer-Songwriterin Omnitah kommt am Freitag, 18. März, ab 20 Uhr in den Hirschstadl in Urlau. Die Sängerin hat ungarische Wurzeln und gilt laut Pressemitteilung als Geheimtipp in der Musikszene. Ob burschikos oder glamourös, lasziv oder vornehm, diese Liedermacherin schlüpfe mit ihren Songs in vielfältige Rollen.

Omnitah brachte in den letzten 20 Jahren neun Soloalben heraus. Sie komponierte rund 300 Titel, gab über 800 Konzerte in Deutschland, den Beneluxländern, Österreich und der Schweiz und arrangierte Musik für viele andere Künstler, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Musikerin spielt Geige und Klavier, die sie jeweils am Mozarteum in Salzburg studierte und spricht vier Sprachen fließend. Das Livekonzert kostet keinen Eintritt. Eine Hutspende für die Künstlerin ist willkommen.