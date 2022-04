Hilfsgüter sind in der Ukraine angekommen

Die Hilfsgüter, die vom Jugendhaus-Team in der Zeit vom 7. bis 12. März gesammelt wurden, sind nun gut und unbeschadet in der Ukraine angekommen, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Überrascht und erfreut zugleich sei das Team vom Jugendhaus auch über die außerordentliche Hilfsbereitschaft der Leutkircher Bürger und Bürgerinnen gewesen, die zahlreich ins Jugendhaus kamen, um ihre persönlichen Spenden abzugeben. „Unglaublich, was die Menschen hier in Leutkirch gespendet haben und dadurch unsere Hilfsaktion unterstützen, damit die Not der Menschen in der Ukraine ein wenig gelindert wird“, berichtet Dietmar Müller vom Jugendhaus.

Wichtig sei es auch gewesen, genau die alltäglichen Dingezu transportieren, die benötigt werden. Da dies im Vorfeld so kommuniziert wurde, seien viele Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Taschenlampen und Medikamente zusammengekommen. Erstaunt war das Team laut Mitteilung auch, dass die zahlreichen Artikel schlussendlich in den Bus und den Anhänger von Ralph Staniek, Lebensgefährte der Jugendhaus-Mitarbeiterin Patrizia Fietz, passten. Fietz befindet sich derzeit im Mutterschutz.

Am 18. März startete die gemeinsame Fahrt Richtung Polen. Nach der Ankunft wurden die Utensilien am 22. März umgeladen und weiter in die Ukraine transportiert, wo sie schlussendlich am 25. März den Menschen dort zur Verfügung gestellt werden konnten.