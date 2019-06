Ein an Demenz erkrankter Mann ist am Donnerstagnachmittag aus seiner Pflegeeinrichtung in Maiershöfen im Landkreis Lindau abgehauen. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, stellte sich der Mann an der Autobahnauffahrt Wangen West an die Fahrbahn. Gegen 16 Uhr sammelte ein 49-jähriger Autofahrer den Mann auf und fuhr ihn direkt zum Polizeirevier nach Leutkirch. Im Pflegeheim war noch nicht aufgefallen, dass der Bewohner die Einrichtung verlassen hatte.