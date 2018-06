Highmatland und Commaklar wachsen zusammen

Es sind nur noch ein paar Wochen, bis das Highmatland-Festival das dritte Mal hochkarätige Künstler auf die Leutkircher Wilhelmshöhe einlädt, um am Samstag, 28. Juli ab 14 Uhr mit den Besuchern des Open Airs zu feiern. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemeldung mit.

Da es dem ehrenamtlichen Organisations-Team am Herzen liege, das Festival möglichst ansprechend für ihre Besucher zu gestalten, werde es in diesem Jahr neben der großen Hauptbühne eine weitere Attraktion geben. Eine weitere Bühne in einem Zirkuszelt, bei der nicht nur lokale Bands spielen werden, sondern auch DJs der Region.

Neben deutschlandweit bekannten Künstlern wie Haftbefehl, Bausa, Ahzumjot und weiteren Acts hat Organisations-Team auch lokale DJs wie Klangkunst, DJ Nomez, DJ Vasco und die DJ-Crew Brettvormkopf für das Highmatland gewonnen.

Das DJ-Duo „Klangkunst“ besteht aus zwei besten Freunden, Frieder und Jakob. Den Startschuss für das gemeinsame Projekt gab das Festival „SonneMondSterne“, das die beiden mit jungen 15 Jahren gemeinsam besuchten. Aus Bewunderung gegenüber den dort auftretenden DJs nahmen sich die beiden vor, selbst ihre Lieblingsmusik auf Partys zu spielen, um wieder Schwung in das träge schwäbische Jugendleben zu bringen.

Seit mehr als vier Jahren veranstaltet das Klangkunst-Duo eine monatliche Partyreihe in verschiedenen Clubs in Oberschwaben unter dem Namen „Commaklar“. Diese Veranstaltungsreihe garantiert durch regional und international bekannte Künstler einen guten Mix aus elektronischer Musik und Hip-Hop.

Mehr als nur eine Festival-Kooperation

Neben dem erfolgreichen Commaklar-Festen konnte sich Frieder einen Traum erfüllen. Seit Februar dieses Jahres gehört ihm das Café Alcazar in Ellerazhofen – auch „Rasta“ genannt, und ist neben DJ nun auch als Diskotheken-Besitzer bekannt.

DJ Nomez fing bereits 2008 in diversen Clubs an aufzulegen. Mit einer Menge an Sound im Gepäck bespielte Nomez zu Beginn die 3Ton Bar, Gonzales und das Duala in Ravensburg. Nach und nach standen Gigs außerhalb der Region wie in Heilbronn sowie in Stuttgart auf dem Programm.

DJ Vasco ist ein DJ mit Faible für außergewöhnliche, treibende und abwechslungsreiche Sets. Mit seiner Leidenschaft für elektronische Musik sowie vielfältigen Genres bespielt er regionale sowie nationale Clubs in Deutschland. Das Duala in Ravensburg ist dabei sein zweites Wohn- beziehungsweise Spielzimmer, in dem sich der gebürtige und bärtige Oberschwabe regelmäßig austobt. Ergänzend zum Commaklar-Team erhalten die zwei Leutkircher Jungs Aron und Markus, welche sich „Brettvormkopf“ nennen, einen Platz in dem Partyzelt des Highmatland-Festivals. Trap und Hip-Hip ist ihre Leidenschaft. Mit energiegeladenen Sets, welche vor allem von ihrer Spontanität und Kreativität leben, können sich die Beiden in den vergangenen Jahren einen Namen in der Allgäuer Clublandschaft machen.

Die Kooperation zwischen Highmatland und Commaklar sei mehr als nur eine Bindung für ein Festival, sondern auch noch weitergehend eine Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen über das Highmatland-Festival hinaus, so die Veranstalter.