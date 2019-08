Highmatland-Festival steht kurz bevor

Seit Monaten laufen die Vorbereitung für das Highmatland-Festival auf Hochtouren. Am Samstag, 3. August, findet es auf der Leutkircher Wilhelmshöhe zum vierten Mal statt. Mit von der Partie sind in diesem Jahr unter anderem Mero, Nura, Umse und MC Fitti. Los geht es nach Angaben des Veranstalters ab 14 Uhr.

Gut 2000 Besucher werden erwartet, die am 3. August ausgelassen zum vielfältigen Musikprogramm feiern. Mit Mero, der bürgerlich Enas Meral heißt, sei einer der aktuell erfolgreichsten Rapper Deutschlands in Leutkirch zu Gast. Auch Nura, die als Teils des Duos SXTN bekannt wurde, sei regelmäßig in den Charts vertreten und vermutlich die bekannteste Rapperin Deutschlands. Doch nicht nur auf der Hauptbühne gehe die Post ab, im großen Zirkuszelt bekämen Newcomer die Chance, die sich im Vorfeld bewerben konnten.

Beim Onlinevoting konnten sich die Rapcrews „Süden Lebt“ aus Wangen, Studio 83 aus Kempten sowie der Rapper Jetxn aus Isny durchsetzen. Ein besonderes Highlight dürfte auch der Auftritt vom Local Hero Joe Styppa alias Jaime werden. Der Leutkircher präsentiert bei seinem Heimspiel sein Debütalbum „Creatures“, das Anfang des Jahres erschien. Neben den musikalischen Glanzlichtern erwarten die Besucher laut Mitteilung auch kulinarische Schmankerl von hausgemachten Kässpätzle bis hin zu Eis.

Vergünstigte Tickets sind noch bis Freitag an allen lokalen Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de verfügbar. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 35 Euro.