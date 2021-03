Hier können in Leutkirch E-Autos geladen werden

Aktuell sind in Deutschland knapp 40 000 E-Ladepunkte öffentlich zugänglich. In Leutkirch gibt es welche beim früheren Krankenhaus, am Bahnhof, am Viehmarktplatz, beim Autohaus Mayer und Kloos und beim Autohaus Sirch. Vor Kurzem ist eine weitere Ladestation beim Autohaus Stitzenberger dazugekommen, geht aus einer Pressemiteilung hervor. Demnach können nun 14 Autos gleichzeitig mit 11 bis 50 Kilowatt laden.

Standorte werden unterschiedlich frequentiert

Die einzelnen Standorte werden jedoch unterschiedlich frequentiert. Nach Rücksprache mit Tobias Sirch vom Autohaus Sirch werden die Schnellladesäulen in der Memminger Straße sehr gut angenommen. Dort sind auch weitere geplant. Demgegenüber werden die Ladesäulen beim Krankenhaus und am Viehmarktplatz, die von der EnBW betrieben werden, nur unterdurchschnittlich genutzt. Und die am Bahnhof sowie bei Autohaus Mayer und Kloos werden nur mäßig angenommen.

Neben den öffentlichen Ladesäulen werden zum Teil betriebsintern Lademöglichkeiten für Bedienstete und Gäste angeboten, etwa bei der Brauerei Härle. Diese werden laut Inhaber Gottfried Härle sehr gut genutzt. Aufgrund der großen Nachfrage sollen auch hier noch weitere Ladesäulen entstehen. Die gewährten Vorteile für das unentgeltliche Aufladen eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs beim Arbeitgeber sind von der Einkommensteuer befreit.

300 000 Förderanträge für private Ladestation

Neben der öffentlichen und betrieblichen Ladeinfrastruktur wächst aktuell auch die Anzahl an Lademöglichkeiten im privaten Bereich. Denn durch eine staatliche Förderung von 900 Euro werden die Installationskosten zurzeit nahezu komplett übernommen. Seit November 2020 sind für dieses Angebot von staatlicher Seite mehr als 300 000 Förderanträge gestellt worden. Dies ist auch notwendig, da neun von zehn Ladevorgänge bisher am Wohnort oder am Arbeitsplatz stattfinden.

Im vergangenen Jahr gab es laut Pressemitteilung viel mehr Neuzulassungen von E-Autos als im Jahr zuvor. So stieg die Anzahl an E-Autos und Plug-In Hybriden 2020 um knapp 400 000 Autos an, was ein Plus von 300 Prozent entspricht. Der Anteil am Gesamtmarkt beträgt damit 13,5 Prozent – mit steigender Tendenz. Der Elektromobilität werde eine entscheidende Rolle bei der Senkung der Emissionen im Verkehrssektor zukommen, besonders durch rein elektrisch betriebene Pkw.