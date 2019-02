Hexen treiben im Park Allgäu ihr Unwesen

Mit einem kleinen Umzug und einer Häsvorstellung haben am Mittwochabend etwa 150 Narren der Narrenzunft Nibelgau Leutkirch die Gäste von Center Parcs Park Allgäu mit der Alemanischen Fasnet vertraut gemacht. Von den Urlaubern wurde dabei fleißig der Leutkircher Narrenruf „Hoorig Hoorig – isch dia Katz“ geübt.

Begonnen hat der Besuch der Narren am Spätnachmittag zunächst mit einer Häsvorstellung der verschiedenen Gruppen der Zunft. Auch das Prinzenpaar Tatjana I und seine Totalität Prinz Volker I gaben sich die Ehre. Jede Gruppe stellte sich einzeln vor. Zuvor übte jedoch Präsident Thomas Blum mit den Gästen die Leutkircher Narrenhymne „Hoorig Hoorig – isch dia Katz“ ein. Eine Aufgabe, die sich für die Besucher vielfach nicht ganz einfach gestaltete. Insbesondere hatten diese ein Problem mit dem Wörtchen „isch“. Fragwürdige Blicke aus dem Publikum kamen auch bei den Wörtern „Häs“ (Kleidung), „Brunzhose“ (Unterwäsche) oder „Saubloder“ (Utensilien der Gruppe Bajazzos) unter dem Motto „Schwäbisch für Anfänger“ auf.

Narrensprung im Park

Dass Kinder bei so etwas meist am lernfähigsten sind, bestätigte sich mal wieder. Sie hüpften singend und tanzend, und teilweise, niedlich verkleidet, mit ihrem neu erlernten Spruch durch das Hauptgebäude des Parks. „Ich bin überwältigt. „Das ist nicht nur toll, sondern einfach cool“, sagte Sylvia van der Oest, Operating Manager des Parks. Sie erklärte schmunzelnd: „Ich glaube nächstes Jahr müssen wir das Ganze auf hochdeutsch machen“. Auch sie verstand wohl nicht jedes Wort.

Anschließend zogen die Besucher gemeinsam mit den Narren raus ins Außengelände des Freizeitparks. Hier hatten sich mittlerweile zahlreiche andere Mitglieder der Nibelgauer samt fahrbarer Katze auf dem Aufstellungsplatz eingefunden, um beim Umzug ihr Unwesen zu treiben. Angeführt wurde der Sprung vom Leutkircher Fanfarenzug. Das Schlusslicht bildete das hauseigene Orry-Mobil, bevor im Hauptgebäude lustig weiter gefeiert wurde.

Begeisterte Urlauber

„Hoorig Hoorig haben wir bisher noch nicht gekannt. Bei uns zu Hause in Stadtlohn im Münsterland heiß das „De un Da“ - Tage, an denen man nicht immer nur weise sein muss“, sagte Stefanie Höbing-Plate. Bei ihnen würden eher große Karnevalswägen durch die Straßen gezogen werden und es gebe viele Büttenreden. Manuela Lucksch aus Saarbrücken meinte: „Die Veranstaltung hier gefällt mir sehr gut. Den schwäbischen Dialekt verstehe ich zum Glück einigermaßen, da ich zwei Jahre lang in Reutlingen gewohnt habe“. Familie Biele aus dem schweizerischen Luzern sagte: „Wir finden das hier einfach super. Auch wir in der Schweiz haben Fasching, aber halt anders“.