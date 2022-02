In der Wangener Straße wurde laut Polizei am Freitagnachmittag ein Kleinkraftroller gefunden. Nach Angaben von Anwohnern steht der weiß-blau-rote Roller der Marke Beeline bereits seit mehreren Tagen unbewegt an der Örtlichkeit. Da die Polizei den Eigentümer bisher nicht ermitteln konnte, wird dieser gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.