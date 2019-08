Herr über eine 87 000 Quadratkilometer große Gemeinde

„Es ist ganz wichtig, dass wir dort sind.“ Mit diesem Satz hat Pfarrer Dietmar Seiffert in einem Vortrag in Regina Pacis seine Aufgaben in der sibirischen 90 000-Einwohner-Region Kuibyschew zusammengefasst.

Seit 19 Jahren bietet der spätberufene Priester, zusammen mit zwei Ordensschwestern, Menschen mit katholischen Vorfahren in der mehr als 87 000 Quadratkilometer großen Pfarrei eine geistige Heimat. Dabei ist „Christus das Herzstück unserer Pastoral, mit ihm wollen wir von innen heraus die Herzen bewegen“.

Angesprochen werden dabei in der vor 20 Jahren von Liebherr mit vielen Freiwilligen errichteten Fertigbaukirche St. Peter und Paul, dem 2010 eröffneten Gemeindezentrum und in den 25 meist in Privatwohnungen untergebrachten Filialen auf dem Land nicht nur die derzeit registrierten 318 gläubigen Deutschen, Polen, Balten, Ukrainer und Russen. In persönlichen Kontakten und sozialen Projekten, wie Freizeiten für Kinder und Jugendliche, Wallfahrten und Suppenküche, werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene betreut.

In einer Region, die zunehmend mit Problemen wie Landflucht, mangelnder ärztlicher Versorgung, Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Alkohol und Drogen, zu kämpfen hat, seien diese Kontakte besonders wichtig.

Bei allem spüre man dabei die tiefe Gastfreundschaft der Menschen und ihre intensive Suche nach den kulturellen und religiösen Wurzeln.