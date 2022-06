Herlazhofer Triathleten auf der Strecke mit Faris al Sultan

Vier Herlazhofer Triathleten sind beim benachbarten Lauinger Triathlon gestarttet, um zusammen mit über 600 Triathleten aus der Schweiz, Österreich und Tschechien und der Triathlon-Ikone Faris al Sultan an der offenen Schwäbischen Meisterschaft teilzunehmen. Die Allgäuer Athleten zeigten starke Leistungen und kehrten mit zwei Schwäbischen Meisterschaften und zwei Podestplätzen zurück. Günther Längst und Werner Utz erhielten den Titel des Schwäbischen Meisters auf der olympischen Distanz. Auf der Sprintdistanz erreichte Simone Walter den ersten Platz in der AK 55, Mia Weilhammer krönte sich bei ihrer Triathlon-Premiere mit einem zweiten Platz in der AK WJA.

Es war wieder ein perfekt organisiertes Triathlonfest am Auwaldsee und rund um den Marktplatz. Bei Kaiserwetter und 21,6 Grad Wassertemperatur wurde die Sprint- und die olympische Distanz gemeinsam um 9:45 Uhr gestartet. Mia Weilhammer war bei ihrer Premiere im Triathlon im Vorfeld reichlich aufgeregt. Sie musste zwar etwas Lehrgeld beim üblichen Getümmel am Schwimmstart bezahlen, konnte aber mit starken Leistungen in allen drei Disziplinen überzeugen. Am Ende konnte sie sich über einen zweiten Platz in der Zeit von 1:13 Stunden freuen. Simone Walter spielte ihre Routine aus und erreichte trotz reduziertem Training in 1:18 Stunden den ersten Platz ihrer Klasse.

Die beiden Oldies Längst und Utz erreichten nach 1400 Meter Schwimmen das Ufer nach 27 (Längst) beziehungsweise 25 Minuten (Utz). Anschließend ging es für alle auf einen flachen 20 Kilometer langen Radkurs, der zweimal durchfahren werden musste. Hier konnte Längst seinen Rückstand auf Utz gutmachen und ihn vor der Wechselzone überholen. Mit einer Laufzeit von 50:27 Minuten auf der 10,5 Kilometer langen Laufstrecke und einer Endzeit von 2:29 Stunden sicherte sich Längst den Titel in der AK 70. Utz verletzt sich beim Laufen und musste die restlichen fünf Kilometer gehend und humpelnd absolvieren. Am Ende gab es für ihn in 2:52 Stunden trotzdem den Titel in der AK 65.