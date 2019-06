Herlazhofener stehen auf dem Podest

Der bei vielen Läufern aus der Region und darüber hinaus beliebte Fürstenwaldlauf fand zum 39. Mal in Ochsenhausen in Verbindung mit dem Öchslefest statt. Seit 2015 wird der Hauptlauf als Viertelmarathon (10,55 Kilometer mit etwa 100 Höhenmetern) ausgeschrieben. Die überwiegend auf Waldwegen verlaufende Strecke mit teils recht anspruchsvollen Abschnitten beginnt und endet mit einer Stadionrunde im Sportgelände Hopfengarten.

Unter den 166 Startern beim Hauptlauf waren auch die drei Triathleten Walter Sigg, Wolfgang Brack (links) und Simone Walter vom SV Herlazhofen. Simone Walter erreichte als Erste des Trios das Ziel im Stadion mit einer Zeit von 51:56,9 Minuten und nahm damit bereits zum dritten Mal den Pokal als erste Frau in ihrer Altersklasse entgegen. Von allen 44 Frauen kam sie als Siebte ins Ziel. Kurz darauf kamen auch Wolfgang Brack (55:40,4 Minuten) und Walter Sigg (55:41,6 Minuten) im Stadion an. Beide schafften es ebenfalls aufs Podest: Sigg wurde Dritter der AK M65, Brack sicherte sich den Sieg in der M70.