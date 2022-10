Herbstkonzert der Jugendkapelle-Achtal mit Vororchester

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durchwegs strahlende Gesichter bei den Akteuren und Zuhörern des Herbstkonzertes am Samstagabend, den 29. Oktober im Feuerwehrhaus: Endlich konnten die jungen Blasmusiker nach der Pandemie zeigen, dass sie auch mit viel Übungsfleiß ihr Können nicht verloren haben: Intonationssicher und ausgewogen begann das Vorochester unter Leitung von Ramona Schöllhorn und Michael Gaile mit „Rock my Soul“ von Dick Ravenal und „Land of Hope and Glory“, arrangiert von Alfred Bösendorfer. Letzteres erinnerte sicher die Zuhörer an Queen Elisabeth und „ist die zweite Hymne Englands“, wie Paul Brauchle als couragierter Moderator erzählte. Anhaltender Applaus erforderte die bekannte Zugabe „Can you feel the love tonight“ von Elton John.

Mit Volldampf bewegte dann dieJugendkapelle den edlen Sonderzug „The Royal Scotsman“ durch die Highlands, um dann ungemein berührend, mit Kraft und Energie die Titelmelodie von „The day after tomorrow“ zu spielen. Dabei kann man nur Dirigent Matthias Miller zustimmen, der sagte: „Musik ist im Film mindestens die Hälfte wert“. Aufrüttelnd bewegend folgte „African Inspirations“, rhythmisch mit viel Schlagzeug, um dann harmonisch entspannend beim Mitternachtsblues mit Trompetensolo von Florian Buffler zu enden. In vollem, warmen und fließend sich steigernden Sound beendeten die starken Register mit „The Young Amadeus“ das Konzert, um aber als Zugabe mit dem „Bozner Bergsteigermarsch“ eindrucksvoll zu beweisen, dass sie auch klassische Blasmusik souverän beherrschen.