Herbstbasar für Kinderkleidung in der Festhalle

Für den Leutkircher Kinderkleider-Herbstbasar in der Festhalle werden die Waren am Freitag, 16. September, von 10 bis 15 Uhr angenommen, der Verkauf ist am Samstag, 17. September, von 9 bis 12.30 Uhr. Angeboten werden gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung für Kinder, ein großes Sortiment an Kleidung für Teenys, Umstandsmode, Kinderwagen und Spielwaren aller Art. Aufgrund der aktuellen Coronaverordnung gibt es keinerlei Beschränkungen für den Basar.

Das Basar-Team weist darauf hin, dass aus Platzgründen maximal 50 Teile pro Anbieter angenommen werden, darunter nur fünf Paar gut gepflegte Schuhe. Jedes Teil muss mit gut haftenden Etiketten ausgezeichnet sein, ohne Nadeln oder Klammern. Um die Annahme der Kleidung zügig abzuwickeln, bitte die Bekleidung nach der Größe sortiert abgeben.

Es gibt noch wenige Kundennummern unter Telefon 07561/4752, 07561/8202079, 07561/9884747 sowie 08373/9212332. Mit der Auszahlung und der Rückgabe von nicht verkauften Artikeln am Samstagabend von 18 bis 19 Uhr endet der Basar. Der Erlös des Basars wird gespendet.