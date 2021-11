Herbst-Festival im Leutkircher Bocksaal

„Endlich wieder Livemusik“ heißt es am Samstag, 6. November, ab 20 Uhr im Bocksaal. Bereits zum siebten Mal veranstalten lokale Musiker das akustische Herbst-Festival in der Leutkircher Kultlocation. Mit dabei sind laut Ankündigung die Lokalmatadoren vom Ensemble von Joy of Voice – Stage Art. Bevor der Abend mit Rock- und Popmusik von der Ulmer Band MEL abgerundet wird kommt erstmals der Weltenbumler und Reggae-Fan Dayyon Levi auf die Bocksaal-Bühne.

Die Gesang-, Tanz- und Schauspiel-Truppe Joy of Voice ist längst eine Institution im Allgäu. Als Solist wird unter anderem Johannes Halbig einige Songs aus eigener Feder performen.

Dayyon Levi ist ein neues Reggae-Nachwuchstalent aus Isny, schreibt der Veranstalter. Von vielen Reisen in seine Wahlheimat Jamaika bringt der Singer/Songwriter und Surf-Fan akustische Gitarrenmusik mit einer guten Prise Roots-Reggae mit ins Allgäu. Live tritt er in Trio-Besetzung mit Sängerin Fanny Scheel und Jörg Holik an Drums und Percussions auf.

MEL ist eine deutsche Sängerin und Songschreiberin aus Heidenheim. Schon seit früher Kindheit schreibt sie ihre eigenen Songs. In ihrer aktuellen Wahlheimat Ulm ist ihr Name nicht mehr unbekannt. Sie gewann mit früheren Band Projekten zwei mal den Deutschen Rock und Pop Preis in den Kategorien „Beste Pop Band" und „Beste Alternative Band". Nach langjähriger Erfahrung mit verschiedenen Musikprojekten, Live-Auftritten und Studioprojekten, kehrt die gelernte Musiktherapeutin wieder zum Ursprung ihrer Musik zurück. In einer Umbruchphase im Frühjahr 2017 startete sie ihr Soloprojekt MEL. Ihre aktuellen Songs schreibt Sie auf Deutsch. MEL steht für Wahrheit, Mut und für Veränderung.

Neben den drei genannten Acts werden auch einige Titel der frisch gepressten Tribute-CD „40 Jahre Münchener Freiheit" live gespielt. Die CD hat der Leutkicher Musiker und Produzent Fabian Mróz alias Mr. Fabulous während der zurückliegenden Pandemie-Monate mit internationalen Künstlern wie Prince Damien (DSDS-Sieger), Liz Mitchell (Boney M.) und Anne Reburn (US-Youtubestar) aufgenommen.

Karten gibt es an der Abendkasse, Kartenreservierung per Email an fabian@delta-sound.de möglich. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt neun Euro. Es gelten die regionalen 3G-Bestimmungen.