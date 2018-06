Henles Herz quillt über

Große Runde, wichtiges Thema, Gelassenheit und Zuversicht. Kurz nach zehn Uhr begann am Donnerstag im Verwaltungsgebäude „Am Gänsbühl“ die erste gemeinsame Sitzung von Planern der Stadt, von Behörden und Vertretern von „Center Parcs“ nach dem klaren „Ja“ aus Paris, dass die Finanzierung des Freizeitparks auf dem Gelände des früheren Munitionslagers nahe Urlau steht. „Mein Herz quillt über“, sagte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bei der Begrüßung.

Naturschützer, Stadtplaner, Verkehrsexperten, Juristen und eine Abordnung von „Center Parcs“ kamen zusammen, um noch vor Jahreswechsel die nächsten Etappen bis zur Eröffnung des Ferienparks gemeinsam zu erörtern. Auch Frédéric Durousseau, der Entwicklungschef von „Center Parcs Europa“, nahm dazu neben Hans-Jörg Henle Platz.

Der Gast aus Frankreich, der Leutkirch von früheren Besuchen her kennt, gab vor der Runde der Verwaltungsfachleute eines zu: „Es war nicht so leicht, eine Summe von mehr als 250 Millionen Euro für ein Tourismusprojekt in Deutschland aufzutreiben.“ Ganz genau sind es 255 Millionen Euro.

Der französische Investmentkonzern Eurosic gab aber am Ende grünes Licht, die Verträge sind mittlerweile unterzeichnet. In Kraft treten werden sie aber erst dann, wenn die Baugenehmigungen auch vorliegen werden. Mehr wollte Frédéric Durousseau im Beisein der Presse nicht erläutern. Henle beruhigte, Joachim Konrad, der Bürgermeister von Altusried, nickte dabei: Die Kommunen im Allgäu, auch gestärkt durch die Stellungnahmen der Naturschützer, werden wohl keine negativen Meinungen mehr äußern. „Auch wir freuen uns auf den Park“, sagte Konrad, der erst zu Beginn des Jahres gewählt worden ist. Immerhin 18 Prozent der „Muna“ befinden sich auf bayerischem Boden.

„Es war schon sehr zäh“

Am Donnerstag waren bekannte Fakten wie dieser kein Thema mehr. 30 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Fachrichtungen debattierten darüber, den Bau des Ferienparks schnell auf den Weg zu bringen. Hans-Jörg Henle erinnerte alle Beteiligten noch einmal daran, dass „es etwas gedauert hat“, um dieses Treffen Wirklichkeit werden zu lassen. „Es war schon sehr zäh.“ Kurzzeitig kam ihm noch einmal in den Sinn, wer sich in den vergangenen zwei Jahren für das grundsätzlich nicht mehr umstrittene Projekt interessiert hatte. Russische und auch chinesische Kapitalgeber hätten sich gemeldet. Für Henle aber hatten die Partner in Frankreich Vorrang. „Sie haben jeden Tag 15 Stunden und mehr vollen Einsatz gezeigt“, lobte der erleichterte Oberbürgermeister zu Beginn der Beratungen ums Kleingedruckte. Es sei eine einmalige Situation, dass die Stimmung auch in der Verwaltung nie gekippt sei.

Um 13.20 Uhr verließen Henle und Durousseau zusammen mit anderen Beteiligten die Runde zur Mittagspause. Vorerst offen ist, wann die nächsten Hürden auf dem Weg zur Baugenehmigung aus dem Weg geräumt sind. Joachim Konrad, der bayerische Amtskollege Henles, hat aber keine Zweifel. „Wir werden das schaffen.“

Und das nicht nur zur Vorweihnachtszeit.