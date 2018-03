Henle hat die Qual der Wahl

Achtung, es ist Fasnet. Nicht alles, was während dieser anno 2018 kurzen fünften Jahreszeit präsentiert wird, hält denn auch für den Rest des Jahres an. Am Sonntag aber konnte sich Hans-Jörg Henle, seines Zeichens Oberbürgermeister von Leutkirch und zusammen mit Thomas Blum von der Narrenzunft Nibelgau Gastgeber des Zunftmeisterempfangs vor dem großen Narrensprung, nicht über neue Ideen für spätere Auftritte beklagen. Mit im Fokus der Narren auch Bürgermeisterin Christina Schnitzler.

Die Isnyer Delegation, mit Bürgermeister Rainer Magenreuter an der Spitze, sorgte in der Festhalle nicht zum ersten Mal für besondere Akzente. Gedanken hätten sie sich gemacht darüber, wie denn wohl die Nachbarstadt in Zukunft um Gäste aus dem Ferienpark werben könne. Isny verlegte sich auf Tipps aus der Filmbranche und Anleihen aus der Märchenwelt wie den „Leutkircher Stadtmusikanten“ – alles sorgsam mit Plakaten aufbereitet. Nicht zuletzt wegen seiner blauen Augen kam Henle groß heraus als „Nobody ist der Größte“. Terence Hill ließ grüßen. Bei „Bekömmlich and the City“, Schleichwerbung sei erlaubt, haben die Isnyer das Konterfei von Christina Schnitzler in das Plakat montiert, aus dem Hintergrund grinst ein stadtbekannter Brauer.

Die Narrenzunft Nibelgau hat an diesem Tag den Oberbürgermeister mit einer neuen Uniform ausgestattet als „Tempo-30-Oberwachtmeister“. Da kommt Freude auf in der proppevollen Festhalle.

Und der Herr Henle? Der hat natürlich an diesem Tag alles mit Gelassenheit über sich ergehen lassen und nebenbei auch über die große Politik abgelästert. Immerhin saßen in Axel Müller (CDU/Weingarten/Bundestag) und Petra Krebs/Grüne/Wangen/Landtag) auch gewählte Parlamentarier aus der Region am Tisch der Ehrengäste. Henle trug Frack und sinnierte darüber, dass die große Politik, so wie diese in Berlin derzeit agiere, durchaus den Eindruck erwecke, die Narren seien dort ständig los. Seine Prognose: „Wenn jetzt die SPD mit ihrem Mitgliederentscheid noch eine Bauchlandung hinlegt, dann herrscht bei uns eine unendliche Fasnet.“

Eines aber war dem Oberbürgermeister der „Mitmachstadt Leutkirch“ auch noch wichtig: „Ich danke allen, die sich auch in diesem Jahr wieder so engagiert eingebracht haben. Dass die Menschen in der Fasnet zusammenkommen, das ist erste Sahne.“

Die Nibelgauer hörten das gerne.