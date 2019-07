Henle ehrt Weltmeister und Deutsche Meister

Annette Ammann, Kerstin Drexler und Moritz Moosmayer von der Leutkircher Skiläuferzunft sowie Matthias Rotzler von der TSG-Abteilung Leichtathletik sind für ihre herausragenden sportlichen Leistungen geehrt worden. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle empfing sie nach Angaben der Stadt am vergangenen Donnerstag im Rathaus. Jeder erhielt eine Urkunde und ein Leutkirch-Buch.

Skilangläuferin Annette Ammann hatte Anfang März bei den Seniorenweltmeisterschaften in Beitostölen in Norwegen in den Einzelwettkämpfen eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen. Zusätzlich errangen Annette Ammann und Kerstin Drexler in der Langlauf-Staffel die Bronzemedaille. Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften wurde Ammann dreifache Meisterin, Kerstin Drexler zweifache deutsche Vizemeisterin. Moritz Moosmayer wurde bei den Deutschen Meisterschaften überraschend deutscher Jugendmeister im Teamsprint. Matthias Rotzler errang bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren über 100 Meter in seiner Altersklasse mit einer Zeit von 11,99 Sekunden den Meistertitel.