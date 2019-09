Helmut Schipprack im Alter von 95 Jahren gestorben

Im Alter von 95 Jahren ist Pfarrer Helmut Schipprack in Leutkirch gestorben. Der in Schwäbisch Gmünd geborene Seelsorger der Evangelischen Landeskirche in Württemberg war zunächst in der Jugendarbeit in Stuttgart, später als Gemeindepfarrer in Kressbronn und zuletzt als Klinikpfarrer in Isny-Neutrauchburg tätig.

Laut Pressebericht verbrachte er den Ruhestand in Leutkirch, wo er noch zusammen mit seiner wenig später verstorbenen Frau das meditative Abendgebet nach Taizé einführte und lange Jahre betreute. Auch zählte der vielseitig interessierte Geistliche zu den rührigen Mitgliedern im Hauskreis.

Bereits in Isny war er aktiv in der Friedensbewegung tätig gewesen und hatte an Ostermärschen teilgenommen. Aussöhnung und Frieden lagen dem Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg besonders am Herzen.

Geradezu als Orakelspruch empfand er die Tageslosung am Tag seiner Heimkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft: „Pflüget ein Neues“! Der gelernte Chemotechniker wagte einen neuen Weg, wurde zum Volksmissionar ausgebildet und später Pfarrer der Landeskirche. Dabei war es ihm bis zuletzt ein Anliegen, seinen christlichen Glauben zu bezeugen.

Die Beerdigung ist am kommenden Montag, 30. September, 11 Uhr, in der Nikolaikirche in Isny.