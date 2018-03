Helfer für Amphibienschutz gesucht

Voraussichtlich Anfang bis Mitte März, wenn die Nachttemperaturen über fünf Grad steigen, beginnen die heimischen Amphibien ihre Wanderung vom Winterquartier ins Laichgewässer. Um zu verhindern, dass die Tiere zu Tausenden überfahren werden, führt der Umweltkreis und Nabu Leutkirch an Straßenabschnitten, die Wanderwege queren, Schutzmaßnahmen durch.

Am Stadtweiher, am Repsweiher, bei Wuchzenhofen, in Friesenhofen und bei Merazhofen werden freiwillige Helfer gesucht, die bereit sind, beim Aufbau und/oder der Kontrolle der Zäune zu helfen, teilt der Umweltkreis mit. Für alle Helfer, die bei der Kontrolle eingeteilt sind, gibt es als Dankeschön Freikarten für das Centraltheater.