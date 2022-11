Helfen bringt Freude: Spenden werden in Leutkirch und Isny vielfältig eingesetzt

Mit der SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ werden auch in diesem Jahr wieder Initiativen unterstützt, die sich auf vielfältige Weise für die Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzen. Bei der vergangenen Auflage konnten sich sechs Hilfsorganisationen aus Leutkirch und Isny über jeweils 4700 Euro freuen. Finanzielle Zuschüsse haben unter anderem der Verein Tukolere Wamu, die Leutkircher Bolivienhilfe, das Haiti-Schulprojekt, die Vereine Ccara und „Wir helfen sehen“ sowie die Initiative „Luchs-Lernen und Chancen schenken“ der Stiftung Kinderchancen Allgäu erhalten. Ein Rückblick:

Tukolere Wamu

Mit der Spendensumme von „Helfen bringt Freude“ hat der Afrikaverein Tukolere Wamu dazu beigetragen, ein marodes Gesundheitszentrum in Klonou im Südwesten Togos zu renovieren. Das teilte Gerlinde Brünz, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, mit. Das Gesundheitszentrum erstrahle jetzt in neuem Glanz. Das gesamte Dach wurde erneuert, die Innendecke repariert, teils die Wände frisch gemauert oder ausgebessert und das Gebäude frisch gestrichen. Die Bevölkerung kann laut Brünz jetzt wieder adäquat behandelt werden und ist dankbar für die Unterstützung.

Haiti-Schulprojekt

Das Leutkircher Haiti-Schulprojekt hat während der Corona-Zeit arg unter den eingeschränkten Möglichkeiten, öffentlich Geld zu sammeln, gelitten. Es musste seine Rücklagen angreifen, um weiter tätig sein zu können. Umso dankbarer zeigt sich Vorsitzender Floribert Föhr aus Gebrazhofen über den hohen Betrag, der bei „Helfen bringt Freude“ zusammengekommen ist. „Mithilfe der 4700 Euro konnten wir 120 der 300 Kindern und Jugendlichen der Schule in Verettes das Schulgeld bezahlen. Sonst wäre für sie ein Schulbesuch unmöglich gewesen. Ihre Chance auf eine bessere Zukunft wäre damit dahin.“ Um diese Unterstützung sowie die Mitfinanzierung der Schule insgesamt weiterhin leisten zu können, „wäre es ganz toll, wenn die Leser der Schwäbischen Zeitung auch in diesem Jahr ,Helfen bringt Freude‘ wieder so hervorragend mit ihren Spenden bedenken“, sagt Föhr.

Bolivienhilfe

Auch Josef Rauch, der seit Jahrzehnten die Bolivienhilfe betreut, freute sich über die Spende. Mit dem Geld konnte der Verein eine Einrichtung im Elendsviertel Uspha Uspha unterstützen, die für Schüler einen Mittagstisch und eine Hausaufgabenbetreuung anbietet. Zudem leistete die Initiative Nothilfe, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. „Wir haben arme Familien mit Lebensmitteln und Medikamenten unterstützt“, erklärt Rauch.

Stiftung Kinderchancen Allgäu

Beim Projekt „Luchs-Lernen und Chancen schenken“ der Stiftung Kinderchancen Allgäu unterstützen ehrenamtliche Helfer Kinder und Jugendliche vor allem in schulischen Angelegenheiten, aber auch darüber hinaus. Begleitet werden in erster Linie solche Jungen und Mädchen, deren Familien solche Hilfestellungen nicht leisten können. Gemeint sind zum Beispiel Kinder mit vielen Geschwistern oder Geflüchtete mit schlechten Deutschkenntnissen. Das Caritas-Projekt wurde ebenfalls mit 4700 Euro unterstützt.

Wir helfen sehen

Der Verein „Wir helfen sehen“ aus Isny unterstützt Menschen, die wegen unkorrigierter Fehlsichtigkeiten und unbehandelter Augenleiden dringend Hilfe benötigen. Die Spendensumme von „Helfen bringt Freude“ sei vor allem in ein Ausbildungsprojekt in Uganda geflossen, sagt der Vereinsvorsitzende Rüdiger Walzer. In einer Optikerschule würden junge Menschen ausgebildet, von denen zwei mit einem Stipendium des Vereins ausgestattet wurden. Im Spätsommer hätten sie, freut sich Walzer, ihren Abschluss gemacht.

Ccara

Der Verein „Ccara“ aus Isny versorgt mehr als 1000 Kinder in Indien mit Nahrung, Bildungsmöglichkeiten, Kleidung und medizinischer Hilfe. Neben zwei Kinderheimen unterhält der Verein inzwischen 18 Nachschulbetreuungen, sogenannte Tuition-Center, erklärt Heike Maurus, die Ccara vor knapp 20 Jahren mit ihrem Mann Roman gründete. Dank „Helfen bringt Freude“ wurden im zurückliegenden Jahr unter anderem vier weitere Tuition-Center in Indien für etwa 150 Kinder eröffnet.