Heinrich Steinfest las aus seinen neusten Werken im Leutkicher Rathaus

Eigentlich hätte der österreichische Autor Heinrich Steinfest bereits letztes Jahr in Leutkirch lesen sollen. Im Rahmen der baden-württembergischen Literaturtage, die wegen Corona abgebrochen werden mussten. Am Dienstag hat er seine geistreichen Geschichten, die oft verblüffend seltsame Wendungen nehmen, vor überschaubarem Publikum in der Festhalle präsentiert. Bei der 21. Veranstaltung von „Literatur im Rathaus“.

Krimiserie umfasst mittlerweile sechs Bücher

Steinfest ist in Australien geboren, in Wien aufgewachsen. Ein Beobachter mit hellwachem Blick, der auch die Seele der Wiener Gesellschaft, ja der Österreicher insgesamt, böse seziert. Wer Freude am Austria-Bashing hat, sollte unbedingt den ersten Fall des einarmigen „Detektivs Cheng“ lesen. Im Ton deutlicher, schärfer als Thomas Bernhard. Literaturfreunde können sich aber auch an der spannenden Handlung erfreuen, mit nicht alltäglichen Wendungen – stilistisch ebenfalls ein Highlight.

Jetzt lebt der 50jährige Schriftsteller, Langstreckenläufer und engagierter Gegner von Stuttgart 21 in der schwäbischen Metropole. Hat nach Leutkirch seine beiden neuen Bücher mitgebracht, die er während des Corona-Lockdowns geschrieben hat: Die „Amsterdamer Novelle“ sowie „Die Möbel des Teufels“, 430 Seiten. Steinfest ist ein Vielschreiber – sein Werk umfasst mittlerweile sechs Krimis um den einarmigen Detektiv Cheng, weitere 14 Krimis mit anderen Protagonisten, dazu Romane, Erzählungen, Ratgeber und Sachbücher, etwa die „Gebrauchsanweisung für Österreich“. Bemerkenswert.

Autor macht einen sympathischen Eindruck

Karl-Anton Maucher begrüßt in Vertretung des Oberbürgermeisters Henle und des Gemeinderates den Autor und zwei, drei Dutzend lesefreudige Menschen. Erweist sich als fundierter Kenner der Bücher von Steinfest. „Wer sich auf ihn einlässt, der hat die Chance, in andere Welten einzutauchen und dabei doch wieder dem richtigen Leben in vielen Facetten und knalligen Farben zu begegnen“. Wie wahr. Und: „Steinfests Figuren ist nichts Menschliches fremd, sie sind kompliziert, selbst das Böse ist in seinen Texten niemals einfach, sondern stets höllisch komplex, doppelbödig und originell“.

Dabei macht Steinfest bei der Lesung auf der Bühne einen höchst sympathischen, den Menschen zugewandten Eindruck. Er liest Passagen vor, gibt auch einen Blick in die Entstehung der Werke. Zur „Amsterdamer Novelle“ ist er tatsächlich durch ein Handyfoto aus Amsterdam gekommen, das ihm sein Sohn gezeigt hat. Steinfels konstatiert: „Fotos lügen nicht. Nein – wir täuschen uns. Ein Foto zeigt uns auf ebenso brutale wie liebevolle Art, wie wir sind, wie die Welt ist“. Dass es in seiner Novelle, die er trotz fünf Leichen ausdrücklich nicht als Krimi sieht, eine Zeitverschiebung gibt, ist eine seiner ebenso geistreichen wie schrägen Ideen.

Einsturz der Wiener Reichsbrücke als Anfangsidee

Der Krimi „Die Möbel des Teufels“ ist vor der Novelle entstanden. Es geht um den jungen Leo Prager, der einen Tag nach dem Einsturz der Reichsbrücke die Stadt verlässt, erst nach langer Zeit wiederkehrt. Kein Wiener wird den 1. August 1976 je vergessen, die Donaubrücke ist ein Symbol der Stadt wie der Stephansdom oder das Riesenrad im Prater. Zudem verunglückte Rennfahrer Niki Lauda an diesem Tag schwerst. „Ich habe keinen Plot, sondern nur eine Anfangsidee“ sagt Steinfest. „Und dann schreibt es sich sozusagen von selbst“.

Eine Stunde lang liest, spricht Steinfest. Das Publikum lauscht gebannt. Danach signiert er Bücher, die Stadtbuchhandlung hat zahlreiche seiner Werke ausgelegt. Eine anregende Begegnung.