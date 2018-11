Heinrich Del Core kommt mit Sprachwitz und Charme

Der Comedian und Kabarettist Heinrich Del Core, Publikums- und Jurypreisträger verschiedener Kleinkunstpreise, ist mit seiner italienischen Leichtigkeit und seinem neuen Programm „Ganz arg wichtig“ am 9. Februar 2019 um 20 Uhr in der Festhalle in Leutkirch zu Gast.

Mit neuen Gags, unglaublichem Sprachwitz, Charme und immer mit einem Augenzwinkern präsentiert das Multitalent laut Ankündigung ein mitten aus dem Leben gegriffenes, unglaublich pointenreiches, kurzweiliges Programm ohne eine Spur von Langatmigkeit. Das schafft Heinrich del Core mit Hilfe seines ganz eigenen Mixes aus Situationskomik und Erzählkunst, heißt es.

Eintrittskarten gibt’s unter der Telefonnummer 0751 / 29 555 777 und online unter