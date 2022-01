Heimserie der Leutkircher Handballer ist gerissen

Gleich das erste Heimspiel des Jahres ist für die Leutkircher Bezirksklasse-Handballer mit einer Niederlage geendet. Gegen den TSV Lindau gab es eine 29:32-Niederlage, durch die zudem eine lange Serie riss.

Bereits im Vorfeld gab es schlechte Nachrichten für die von Manfred Folter gecoachte Leutkircher Mannschaft: Sie mussten auf Rückraumspieler Fabian Scharnagl auf Grund von Rückenproblemen verzichten. Außerdem hatte sich Tobias Freundenthal im Spiel gegen Bad Saulgau an der Hand verletzt und konnte der Mannschaft nur bedingt helfen. Dafür konnte das Team auf Rückraumspieler Ivan Kristo und Kreisläufer Stefan Peterfaj, der eigentlich in seiner Babypause ist, zurückgreifen.

Das Spiel startete zugunsten der Leutkircher Mannschaft. Durch gut rausgespielte Angriffe und eine gute Abwehrleistung lag der Gastgeber nach zehn Minuten mit 7:4 in Führung. Danach verloren die Leutkircher das Spiel aus den Händen. Durch unkonzentrierte Abschlüsse, Ballverluste und Abstimmungsfehler in der Abwehr konnten die Lindauer zuerst den Ausgleich erreichen und danach mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit gehen.

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen. Nach einem Foul in einem Tempogegenstoß bekam der Lindauer Justus Klemen die Rote Karte und musste vom Platz. Das ohnehin schon nervenaufreibende Spiel wurde durch diese Aktion nur noch hitziger. In der Schlussphase gelang es den Leutkircher nicht mehr, das Spiel zu ihren gunsten zu drehen. So musste sich Folters Mannschaft mit 29:32 geschlagen geben. Es war die erste Heimniederlage in dieser Saison.

Für die Leutkircher gibt es keine Pause. Am Wochenende bestreitet die Mannschaft schon das nächste Heimspiel. Die Bregenzer befinden sich momentan auf dem zweitletzten Tabellenplatz, aber dies hat nichts zu sagen, da sie wegen Corona erst sieben Spiele gemacht haben. Das Spiel wird am Freitag, 4. Februar, um 20.30 Uhr in der Gymihalle angepfiffen.