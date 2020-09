Heimatportrait: „Es gibt nicht die eine Heimat“

Mit ihrem Projekt „Heimatporträts“ möchten vier Schülerinnen des Hans-Multscher-Gymnasiums zeigen, wie vielfältig ihre Heimatstadt Leutkirch ist. Dafür stellen sie verschiedenen Personen aus Leutkirch und den Ortschaften die größtenteils gleichen Fragen. Dieses Mal beantwortet Judith Harms die Fragen.

Würden Sie Leutkirch denn als Heimat bezeichnen, obwohl sie nicht mehr hier leben? Was bestimmt für Sie den Heimatbegriff?

Heimat beginnt für mich dort, wo ich mich nicht wesentlich verstellen muss. Heimat hat zwar häufig mit einem Ort zu tun, doch sie kann sich auch in vertrauten Momenten finden, mit Menschen, bei denen wir uns wohlfühlen. Es gibt allerdings Unterschiede in der Art, wie wir uns zu Hause oder in der Heimat fühlen. Hier zum Beispiel kenne ich mich aus, die Landschaft und die Mentalität sind mir vertraut. Hier leben die Menschen, die mich den Großteil meines Lebens begleitet haben. Ich liebe es, hier zu sein. Doch in Würzburg, wo ich aktuell lebe, kann ich mein eigener Chef sein, was ich ebenfalls sehr schätze. Es gibt nicht die eine Heimat und das ist auch gut so.

Gibt es etwas, wofür Sie Ihren Eltern besonders dankbar sind?

Es gibt das Sprichwort, man solle seinen Kindern Wurzeln und Flügel mitgeben und ich denke, dass meine Eltern das wirklich umgesetzt haben, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Meine Mutter hat mir geholfen, an meine Träume zu glauben und das Selbstvertrauen zu haben, meine Ziele zu verfolgen, während mein Vater mir den Boden unter den Füßen gegeben hat, indem er mir deutlich machte, dass nur mit dem Erfolg zu fliegen, nicht glücklich macht. Er erinnert mich daran, immer wieder mit Dankbarkeit auf das zu blicken, was ich erreiche und nicht aus den Augen zu verlieren, wo ich angefangen habe.

Sind Sie auf etwas besonders stolz?

Es gibt vier Eigenschaften, an denen ich in verschiedenen Lebensabschnitten gefeilt habe und die ich seither sehr schätze. Ich spreche von Geduld, Humor, Toleranz und Durchhaltevermögen. Hätte ich meiner Mutter nicht beweisen können, geduldig sein zu können, hätte ich nicht so früh Geigenunterricht bekommen. Ich habe es mir dadurch zur Gewohnheit gemacht, die Dinge mit Ruhe anzugehen. Während meines Schülerpraktikums bei den Klinikclowns lernte ich, manche Sorgen wegzulachen und mich mit Humor und Gelassenheit meinen Schwächen zu stellen. Nach meinem Abschluss hatte ich die Chance während eines Freiwilligendienstes in Bolivien, meinen Horizont zu erweitern und erst zu beobachten und verstehen zu wollen, bevor ich urteile und handle. Und schließlich fiel mir der Anfang meines Studiums nicht gerade leicht. Da hieß es: dranbleiben. Mal schauen, was das Leben für mich noch so bereithält. Aber mit diesen vier Eigenschaften im Gepäck, fühle ich mich ganz gut gewappnet.

Wobei können Sie sich am besten entspannen und sich etwas Gutes tun?

Mit unserem zehn Monate alten Sohn geht es zu Hause oft hoch her. Dadurch sind mir die ruhigen Momente unter der Dusche wertvoll geworden. Wenn ich aufgewühlt bin, räume ich dagegen am liebsten auf. Mit dem Chaos, was ich dadurch beseitige, finde ich auch meine innere Ruhe wieder und ich schaffe Platz für Neues.

Würden Sie gerne ein schlechtes Image von Ihnen loswerden?

Ich denke, dass zu einem Menschen gute und schlechte Seiten gehören. Ich glaube, dass niemand davon ausgenommen ist. Wir können uns nur jede Sekunde neu bemühen, gute Menschen zu sein und dazu gehört meiner Meinung nach auch, uns selbst anzunehmen mit allen guten und schlechten Seiten. Ich möchte nicht auf einen Schlag ein schlechtes Image loswerden, denn ich gehe davon aus, dass an seinen schlechten Seiten zu arbeiten ein wesentlicher Teil des Menschseins ist und es dazu gehört, sich zu entwickeln. Viel schwieriger ist es allerdings, Menschen, von denen wir uns schon ein Bild gemacht haben, die Chance zu geben, uns neu zu überzeugen. Wenn wir diesbezüglich verstockt sind, schreiben wir ein Image erst fest und hemmen die Entwicklung unserer Mitmenschen. Das sollte gar nicht erst passieren.