Heimatpflege Leutkirch wartet auch 2019 wieder mit vielseitigem Programm auf

Eine große Sonderausstellung zum Thema „500 Jahre St. Martin, Leutkirch“ in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde, dazu Führungen am Deutschen Mühlentag und zum Denkmaltag, vier Angebote unter dem Motto „Kinder im Museum“ und die traditionellen Veranstaltungen im Glasmacherdorf Schmidsfelden: Die Heimatpflege Leutkirch mit ihren aktuell 329 Mitgliedern will auch 2019 wieder ein umfangreiches Programm auf die Beine stellen.

Dessen Herzstück ist zweifellos die Ausstellung zum Kirchenjubiläum, die am 26. April im Museum im Bock eröffnet wird. Vertreter von Heimatpflege und Kirchengemeinde erarbeiten derzeit gemeinsam das Konzept, die Vorbereitungen seien bereits weit gediehen, wie Heimatpflege-Vorsitzender Michael Waizenegger sagt. Interessante Einblicke verspricht er auch für den Deutschen Mühlentag am 16. Juni: Entlang des Leutkircher Stadtbachs sollen nicht nur geschichtliche Spuren und Mühlen am Wegesrand verfolgt werden, es ist zudem auch eine Kunstaktion geplant.

Der Denkmaltag am Sonntag, 8. September, widmet sich heuer dem Leprosenhaus und seiner 600-jährigen Geschichte – quasi als „Abschluss der jahrelangen Sanierungsarbeiten“, sagt Michael Waizenegger. Die dort eingerichtete Otl-Aicher-Ausstellung besitze durchaus „Strahlwirkung“. Das Haus an der Memminger Straße, in dem auch einige Künstler Arbeitsräume bezogen haben (weitere stehen noch zur Verfügung), soll nun für die Zukunft weiter belebt werden, so der Plan. Momentan gibt es Öffnungszeiten nur auf Anfrage.

Insgesamt vier Mal heißt es auch heuer wieder „Anna und Paul“ – Kinder im Museum, jeweils an Bauernmarkt-Samstagen. Ein Angebot, das „sehr großen Zuspruch bei jungen Familien“ finde und bereits für einige neue Mitglieder gesorgt habe, erzählt Waizenegger. Insgesamt 95 Kinder kamen zu den vier Veranstaltungen im vergangenen Jahr – zum Entdecken und Mitmachen bei ganz unterschiedlichen Themen.

Im historischen Glasmacherdorf Schmidsfelden, das ebenfalls von der Heimatpflege betreut wird, startet die Saison traditionell mit dem Frühlingssingen am Ostermontag,22. April, und den Leutkircher Gassensängern. Das Markttreiben am 11. und 12. Mai und das Glashüttenfest „Glas und Ochs“ am 6. Oktober sorgen wieder für die Höhepunkte in Schmidsfelden, das im vergangenen Jahr von mehr als 9000 Gästen besucht wurde. Die Heimatpflege will in diesem Jahr den Eingangsbereich der dortigen Kapelle neu gestalten. Derzeit entsteht zudem ein neuer Museumsflyer, der über alle drei Museen und Ausstellungen informiert. Dies nicht zuletzt mit Blick auf die Gäste von Center Parcs, von denen bereits einige das Museum im Bock besucht hätten, wie Michael Waizenegger sagt.

Ein weiteres Projekt verfolgt der Heimatpflege-Vorsitzende und Kunsterzieher an der Otl-Aicher-Realschule schon seit längerem: Mit seinen Schülern entwickelt er Zukunftsvisionen für einen Aussichtsturm auf der Wilhelmshöhe, genauer: auf dem Schänzle. „Tolle Modelle und Zeichnungen“ seien bereits entstanden, im Oktober sollen sie im Museum vorgestellt werden – „als Anstoß, sich mit dem Thema zu beschäftigen“.