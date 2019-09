Heimatpflege lädt ins Leprosenhaus ein

Zum traditionellen Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, öffnet die Heimatpflege Leutkirch das Leprosenhaus am Siechenhausweg (gegenüber der Firma Gruschwitz). Unter dem Motto „600 Jahre Leprosenhaus Leutkirch“ gibt es ab 15 Uhr nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch verschiedene Führungen. Wie die Heimatpflege mitteilt, wird Architekt Jürgen Waizenegger die Sanierung des Leprosenhauses als Vereinsprojekt und gefördertes Leader-Projekt vorstellen. Marc Brandner führt durch die viel beachtete Dauerausstellung „Rotis und Otl Aicher“ im Obergeschoss, und Georg Zimmer informiert über die aktualisierte und erweiterte Leprosenhaus-Ausstellung im Erdgeschoss.

Im Begleitprogramm laden die Kreativen Kräfte – Künstler, die im Leprosenhaus Räumlichkeiten für ihr Schaffen angemietet haben – in ihre Kreativwerkstatt ein. Künstler Bernhard Göser zeigt Bilder, Beate Wirth, Glaskünstlerin ebenfalls mit Atelier im Haus, stellt verschiedene Ofenglas- und Gravurarbeiten aus. Außerdem soll an diesem Tag im Garten eine rund vier Meter große Installation entstehen, kündigt Wirth an.

Auch die Aktiven des Mitmachgartens beteiligen sich am Tag des Offenen Denkmals, heißt es in der Ankündigung weiter. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit koordiniert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken, so die Initiatoren.