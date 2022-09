Heimatpflege bietet Führungen durch das Leprosenhaus an

Am Tag des Denkmals am Samstag, 10. September, veranstaltet die Heimatpflege Leutkirch eine Führung durch das Leprosenhaus in Leutkirch.

Das ehemalige Leprosenhaus ist laut Mitteilung ein eingetragenes Kulturdenkmal und nicht nur wegen seiner heimatgeschichtlichen Bedeutung für die Stadt ein unentbehrliches Zeugnis der Geschichte. Ein Siechen- und Leprosenhaus gab es in Leutkirch schon in der Blütezeit der freien Reichsstadt um 1400. Das Leprosenhaus lag früher unmittelbar an der Grenze der freien Reichsstadt. Es bestand aus drei Teilen, dem eigentlichen Leprosenhaus, der Leonhardskirche und einem Friedhof. Heute ist nur noch das eigentliche Leprosenhaus vorhanden.Um es der Nachwelt zu erhalten, übernahm 2010 die Heimatpflege Leutkirch das Anwesen von der Stadt.

Zum Tag des Denkmals ist das Leprosenhaus für die Öffentlichkeit geöffnet. Es werden Führungen durch die Heimatpflege jeweils um 14 und 15.30 Uhr angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.