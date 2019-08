Heilungsgottesdienst, Lobpreismusik und Nachtcafé

Wer vom Alltag eine kleine Auszeit braucht – oder neu Kraft tanken will, kann dies am Dienstag, 13. August, um 19.30 Uhr im Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch. Denn dann findet wie jeden Monat in der Hauskapelle der Gebetsabend mit Heilungsgottesdienst, Lobpreismusik und anschließendem Nachtcafé statt. Der Gottesdienst beginnt um 19.30 Uhr, danach ist eucharistische Anbetung mit Lobpreismusik und der Gelegenheit zur Beichte und zum Einzelsegen. Zudem gibt es während der Anbetungszeit mehrere Gebetsteams, die gerne für persönliche Anliegen beten. Zum gemütlichen Ausklang des Abends und zum gemeinsamen Austausch wird danach ins Nachtcafè eingeladen. Wenn sehr viele Besucher kommen und die Kapelle samt Foyer nicht ausreicht, wird der Gebetsabend im großen Saal des Tagungshauses mit Beamer übertragen. Wer über das Internet den Abend mitfeiern will, kann dies via Livestream unter www.youtube.com/ReginaPacisLeutkirch tun. Foto: Notz