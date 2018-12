Heilige Drei Könige ziehen von Tür zur Tür

Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Martin sind gerüstet und ziehen in der Zeit von Mittwoch, 2., bis Sonntag, 6. Januar, in Leutkirch von Tür zu Tür, um neben Gedichten und Gesang, Gottes Segen zu überbringen. Ausgesendet werden die Kinder mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin am 2. Januar um 15.30 Uhr, bevor sie folgende Gebiete besuchen.

Am Mittwoch, 2. Januar, geht es in die Wangener Straße Süd, zur Ringwegsiedlung, zum Marienhof, ins Neubaugebiet Isnyer Straße sowie zum Stadion und bis zur Oberen Vorstadt Süd. Am Donnerstag, 3. Januar, sind die Altstadt, die Isnyer Siedlung, die Krählohsiedlung, die Kemptener Straße, die Bleiche und das Haus St. Katharina an der Reihe.

Weiter geht es am Freitag, 4. Januar, in der Schillersiedlung, in der Memminger Straße, in der Brühlstraße, im Schleifweg und in Adrazhofen. Es folgen am Samstag, 5. Januar, die Wurzacher Siedlung, die Pfingstweide, die Wangener Straße Nord, die Karlstraße, Adrazhofen, Mailand, Niederhofen, Lauben und Eisenbrechtshofen. Und am Sonntag, 6. Januar, kommen die Repsweihersiedlung, die Balterazhofer Straße, Adrazhofen, Balterazhofen, Wielazhofen und Tautenhofen dran.

Die Heiligen Drei Könige sammeln für einen guten Zweck: Dieses Jahr steht die deutschlandweite Aktion des Kindermissionswerks Aachen unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ im Vordergrund. Dazu tragen die Leutkircher Sternsinger in diesem Jahr mit ungefähr 20 Prozent der Spendenerlöse bei. Der Rest ist für Projekte in Brasilien, in Bolivien, im Süden Libanons, im Südsudan und in Tansania vorgesehen.