Der eine oder andere Ulmer dürfte sich aktuell fragen: Was ist eigentlich nur los? Ein Mann geht mit seiner Freundin zum Friseur - und am Ende kommt es zu einer kleinen Schlammschlacht in den sozialen Netzwerken. Aber der Reihe nach.

Loris Karius, gebürtiger Biberacher und aktueller Torwart von Besiktas Istanbul, war in Ulm zu Besuch und hat sich dort angeblich bei einem Friseur die Haare schneiden lassen.

Bilder vom Besuch landen im Netz Na gut, das muss eigentlich jeder Mensch mal.