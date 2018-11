Heftige Klatsche für den FC Leutkirch

Der FC Leutkirch ist beim 1:5 (0:1) gegen den VfB Friedrichshafen über weite Strecken chancenlos gewesen. Durch die heftige Klatsche steckt der FCL weiter tief im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga fest, während die viertplatzierten Häfler sich eindrucksvoll zurückmeldeten.

„Heute haben wir einen Gegner gehabt, der vorne besser besetzt war und seine Chancen genutzt hat“, analysierte FCL-Coach Bruno Müller die elfte Niederlage im 13. Saisonspiel des Liganeulings: „Wir sind noch nicht soweit, dass wir gegen solch einen Gegner mithalten können. Trotz allem haben wir versucht, unser Spiel zu machen.“ VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo, der sich erst knapp 20 Minuten vor Schluss einwechselte, war dagegen vor allem mit der Effektivität zufrieden: „Ich habe mit drei Spitzen begonnen. Wir wollten früh das erste Tor erzielen. Das hat geklappt. Endlich mal wieder waren wir effektiv. Und das bis zum Schluss.“ Di Leo freute sich auch, dass seine Mannschaft nach dem 0:1 in der Vorwoche gegen den FC Mengen eine entsprechende Reaktion zeigte.

Mirkovic erzielt frühe Führung

Von Beginn an hatte der Favorit aus Friedrichshafen auf dem tiefen Rasenplatz deutliche Feldvorteile. Der VfB drückte, hatte diverse gute Situationen in und um den Leutkircher Strafraum herum. Verdient gingen die Häfler durch Damir Mirkovic (12.) mit 1:0 in Führung. Der FCL tat sich dagegen schwer, mit Druck nach vorne zu spielen. Linksaußen Malick Dambel kam einmal allein durch, scheiterte aber unplatziert an VfB-Torwart Heiko Holzbaur (14.). Das Häfler Übergewicht zog sich fast durch die gesamte erste Hälfte. Immer wieder musste FCL-Torhüter Michael Kopf retten, etwa gegen einen Kopfball von Mirkovic (29.) oder einen Schuss von Sascha Hohmann (39.).

Kurz nach dem Seitenwechsel war Kopf dann aber machtlos. Nach einer Hohmann-Flanke konnte der mit dem Rücken zum Tor stehende Harun Toprak in aller Ruhe den Ball annehmen, sich drehen und zum 0:2 abschließen (49..). Die Gäste hatten nun viel Platz und leichtes Spiel, wenig später traf Nico Di Leo unbedrängt zum 0:3 (54.). Der gerade eingewechselte Joshua Merz erhöhte mit einem Volleyschuss sogar auf 0:4 (57.). Ein Debakel für Leutkirch deutete sich an – doch der FCL bewies Charakter. Durch den eingewechselten Florian Krug verkürzten die Gastgeber auf 1:4 (68.).

Merz setzt den Schlusspunkt

Entscheidend zurück ins Spiel fanden die Leutkircher deshalb aber auch nicht mehr. Immerhin verhinderte FCL-Towart Kopf, der kurzfristig den verletzten Paul Brünz ersetzte, mit guten Paraden lange eine noch höhere Niederlage. Den Schlusspunkt für Friedrichshafen zum 1:5 (89.) durch Joshua Merz konnte aber auch er nicht mehr verhindern.