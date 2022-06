Zum Brand einer Hecke in der Rimpacher Straße in Leutkirch mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstag kurz nach 18 Uhr ausrücken.

Nach Angaben der Polizei konnten die Wehrleute die Flammen, die bereits auf einen Holzzaun übergegriffen hatten, rasch löschen. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt. Noch unklar ist, wie es zur Brandentstehung gekommen ist.