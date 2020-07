Hausbewohner schütten in Leutkirch Wasser auf fahrendes Cabriolet

Erschrocken haben sich die Insassen eines Cabriolets am späten Montagabend in der Leutkircher Südstadt, als ihnen während der Fahrt vom Balkon eines Wohnhauses eine Wasserdusche verabreicht wurde. Wie die Polizei berichtet, ermittelt sie nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Gegen 22.10 Uhr fuhr ein junger Autofahrer mit seinem BMW-Cabrio nach einer kurzen Zigarettenpause weiter durch die Südstadt. Neben ihm saß sein etwas jüngerer Bekannter. Während der Vorbeifahrt an einem Wohnhaus bekamen sie von oben plötzlich eine Wasserdusche verabreicht. Die traf ihn zwar nicht voll, führte jedoch dazu, dass der 20-Jährige vor Schreck eine Vollbremsung machte und nach rechts zog. Die Polizei stellte eine etwa fünf Quadratmeter große, feuchte Fläche auf der Fahrbahn fest. Cabriolet und Insassen hatten nur einen geringen Teil des Wasserschwalls abbekommen. Zwei Hausbewohner gerieten wenig später in Verdacht, für den Wasserschwall verantwortlich zu sein.