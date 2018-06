Haus Regina Pacis lädt zu Triduum

Der Selige Papst Johannes Paul von Papst Franziskus in Rom wird am 27. April barmherzig gesprochen. Aus diesem Anlass lädt das Geistliche Zentrum „Ort Heilender Begegnung" im Tagungshaus Regina Pacis in Leutkirch zu einem Triduum ein.

Am Freitag, 25. April, wird um 20 Uhr im großen Saal der Film „Fürchtet euch nicht! – Das Leben Papst Johannes Pauls II." gezeigt.

Am Samstag, 26. April, gibt es um 19.30 Uhr zu einem Vortrag von Thomas Alber zum Leben und Wirken des neuen Heiligen. Im Anschluss an den Vortrag ist das Allerheiligste in der Kapelle die ganze Nacht über zur Eucharistischen Anbetung ausgesetzt.

Am Sonntag, 27. April, gibt es ab 9.30 Uhr die Gelegenheit, die Heiligsprechung live aus Rom über Großleinwand im großen Saal mitzuverfolgen. Um 11.30 Uhr lädt das Haus Regina Pacis zur Heiligen Messe in die Kapelle des Hauses. Ab 14 Uhr ist die Möglichkeit zur Heilen Beichte und um 15 Uhr wird die Barmherzigkeitsstunde gefeiert mit anschließender Möglichkeit, den Einzelsegen mit der Reliquie des Seligen Papst Johannes Paul II. zu empfangen.

Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.