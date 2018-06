Hauptgewinn geht nach Reichenhofen

Der Hauptgewinn im Gewinnspiel zur SZ-Sonderserie vor der Eröffnung des Parks Allgäu des Konzerns Center Parcs ist am Dienstag überreicht worden. Aus 1274 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde Christina Geser aus Reichenhofen als Glückliche gezogen. Sie erhielt eine Jahreskarte für die gesamte Familie für das Freizeitbad Aqua Mundo.

„Das ist ein Unikat, das ist etwas Besonderes“, stellt Christoph Muth, der in Zukunft den Park leiten wird, bei der Übergabe in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ Leutkirch klar. So eine Karte sei auch in Zukunft nicht mehr buchbar. Die Familie Geser aus Reichenhofen verfüge damit über ein besonderes Privileg.

Vier Wochen lang hat die „Schwäbische Zeitung“ zuletzt in einer Sonderserie über die weitere Entwicklung beim Bau der 360-Millionen-Euro-Investition berichtet. Muth betonte am Dienstag, dass an dem für den 1. Oktober geplanten Eröffnungstermin festgehalten werden könne. „Die Arbeiten laufen gut“, sagte er. Zuletzt hatten sich auch die Spitzen von Center Parcs und des Konzerns „Pierre & Vacances“, dem Haupteigentümer der Tourismuskette, vom Fortschritt der Arbeiten vor Ort überzeugen können.

Die Nachfrage für den neuen Park, der innerhalb des Konzerns neue Maßstäbe setze, sei groß. Muth verweist auf mehr als 200 000 Buchungen, bezogen auf Tage, die bereits eingegangen seien. Anliegen des Unternehmens sei, Gäste auch für Ausflüge in die Region zu begeistern. Auch deshalb werde angestrebt, dass die Bürgerschaft die Möglichkeit erhalte, das tropische Freizeitbad besuchen zu können, „wenn es die Obergrenze zulässt“.

Spätestens Mitte Dezember werden alle geplanten 1000 Ferienhäuser buchbar sein. Aktuell konzentrieren sich die Bauarbeiten darauf, den Hauptkomplex mit dem großen Freizeitbad fertigzustellen. In Spitzenzeiten werden sich pro Tag 5000 Gäste im Park aufhalten.