Hauptact „Haftbefehl“: Was Hip-Hop-Fans beim Highmatland-Festival erwartet

Zum dritten Mal steigt am Samstag, 28. Juli, das Highmatland-Festival auf der Leutkircher Wilhelmshöhe. Auftreten werden namhafte Künstler aus der Hip-Hop-Szene. Als Headliner soll am späten Abend „Haftbefehl“ die Hauptbühne betreten. Neu in diesem Jahr: Eine Zeltbühne, auf der Newcomer die Chance erhalten, sich vor großem Publikum zu beweisen. Bereits seit einigen Tagen sind viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um das Gelände vorzubereiten.

Rund 1300 Tickets seien im Vorverkauf bereits vergriffen, ist aus Helferkreisen beim Aufbau am Donnerstag zu erfahren. Weitere Karten sind am Samstag noch an der Festivalkasse erhältlich. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr besuchten etwa 1800 Hip-Hop-Fans das Leutkircher Event. Ein wesentlicher Teil habe das Ticket erst am Festivaltag erworben.

Ganz oben: Haftbefehl. (Foto: Gian Ehrenzeller / DPA)

Ein Künstler, der viele Besucher anlocken dürfte, ist der Rapper „Haftbefehl“. Sein geplanter Auftritt hatte in den vergangenen Wochen für Diskussionsstoff in und um Leutkirch gesorgt. Per Vertrag sei festgehalten worden, dass der Musiker politisch bedenkliche Texte aus den früheren Jahren seiner Karriere auf der Wilhelmshöhe nicht zum Besten gibt. Der Rapper aus Offenbach hat sich laut Veranstalter mit harten Beats und Texten direkt von der Straße einen Platz in der ersten Liga der deutschen Rap-Szene erarbeitet.

Neun Wochen an der Chart-Spitze

Direkt vor „Haftbefehl“ soll mit „Bausa“ ein ebenfalls namhafter Künstler auf die Bühne steigen. Mit seiner Single „Was du Liebe nennst“ habe der Rapper deutsche Hip-Hop-Geschichte geschrieben und sich insgesamt neun Wochen an der Spitze der Deutschen Singlecharts halten können.

Das Publikum beim Festival überzeugen will auch der Musiker „Dexter“. Als Produzent und Beatmaker hat er sich laut Veranstalter bereits einen Namen gemacht. Doch auch am Mikrofon überzeuge der Kinderarzt beispielsweise mit humorvollen Texten. Zum Line-up am Samstag zählen auf der Hauptbühne zudem „Ahzumjot“, „Schlaraffenlandung“ sowie „To Flyer“.

Auf der neu geschaffenen Zeltbühne erhalten drei Gewinner eines Bandvotings die Möglichkeit, ihre Musik zu präsentieren. Auftreten werden „TriQ, Kush & Chiko“, „Jani“ sowie „K-Ste“. Ebenfalls auf dieser Bühne steigt nach dem Headliner eine Aftershowparty mit den DJ’s Klangkunst, Vasco und Nomez.

Abseits des Geschehens auf den Musikbühnen ist unter anderem ein Graffiti-Workshop mit dem Titel „Tell Your Story“ geplant. Jugendliche mit unterschiedlichen Biografien sollen ihre Lebensgeschichte auf die Leinwand bringen. Zudem verteilt die Leutkircher Partnerschaft für Demokratie Donuts. Unter dem Motto „außen anders, innen gleich“ soll dabei zum Gespräch eingeladen werden.

Eine weitere Aktion hat die Kunstschule Sauterleute auf die Beine gestellt. Dabei können die Besucher vor der Kamera Statements pro Demokratie, Offenheit und Vielfalt abgeben. Darüber hinaus präsentiert sich die Bürgerinitiative Kernig.

