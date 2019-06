„Hat der Islam ein Problem mit Frauen?!“ – zu diesem Thema hält am Dienstag, 25. Juni, ab 19 Uhr, die deutsch-türkische Sozialwissenschaftlerin Yasemin Aydin einen Vortrag im Leutkircher Bocksaal. Veranstalter ist der Verein Mosaik, die Veranstaltung findet im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch statt und wird unter anderem gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!".

Der Titel des Vortrags lautet: „Gender aus sunnitisch-islamischer Perspektive“. Kopftuch, Unterdrückung, Zwangsehe – das seien in der Debatte über muslimische Frauen die dominierenden Schlagworte, heißt es in der Ankündigung. In dem Vortrag gehe es darum, die Klischees und Vorurteile in Bezug auf die muslimische Frau zu beleuchten. Dabei werde sich die Referentin Aydin mit den verbreiteten Diskursen zu Frauen und Islam kritisch auseinandersetzen.

Aydin ist Vorstandsvorsitzende des Friede Instituts für Dialog und Mitglied des Österreichischen Nationalkomitees der UN Women. Zudem ist sie die Initiatorin des Deutsch-Österreichischen Jugendprojekts ,,She4All“, welches Jugendliche in Bezug auf Gender-Gerechtigkeit mobilisiert. Sie besitze jahrelange internationale Erfahrung in der Mobilisierung und der Durchführung von Gender-sensibilisierenden Maßnahmen im zivilgesellschaftlichen Bereich. Dabei liege ein besonderer Schwerpunkt auf Gender und Nachhaltige Entwicklung.