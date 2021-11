Hart umkämpfter Derbysieg für die TSG Leutkirch

In der Handball-Bezirksklasse ist es zum Derby zwischen der TSG Leutkirch und der MTG Wangen III gekommen. In der Seelhaushalle sahen laut Mitteilung 152 begeisterte Zuschauer ein tolles und vor allem spannendes Derby. Die TSG schaffte es als erste Mannschaft in dieser Saison, der MTG eine Niederlage beizubringen.

Die Wangener fuhren mit 10:0 Punkten nach Leutkirch, während die TSG mit einem Spiel weniger und 7:3 Punkten ins Derby ging. Die Vorzeichen versprachen dementsprechend ein spannendes Spiel, was auch eintreffen sollte. Obwohl Leutkirch den besseren Start hatte und durch die beiden Außenspieler mit 2:0 in Führung ging, erholte sich Wangen schnell. Nach zehn Minuten stand es auf der Anzeigetafel 5:5, ehe sich die Leutkircher durch den Treffer von Tobias Freudenthal wieder einen kleinen Vorsprung herausarbeiteten (8:5). Die Gäste schlossen durch den herausragenden Stefan Rosenwirth (14 Tore) schnell wieder auf. Dieses Hin und Her prägten auch die restlichen Minuten der ersten Halbzeit. In die Pause ging es nach einem Siebenmeter von Rosenwirth beim Stand von 13:13.

„Wessen Nerven diese spannende erste Hälfte schon strapaziert haben, den sollte die zweite Halbzeit noch aus den Socken heben“, schreiben die Leutkircher über das spannende Derby. Der bisherige Schlagabtausch fand kein Ende. Nach Wiederanpfiff konnte sich zunächst weiter keines der beiden Teams absetzen. Dieses Spektakel zog sich bis zur 38. Minute fort. Dann allerdings setzte sich die TSG wieder etwas ab. Leutkirch legte mit einem 7:3-Lauf auf 24:20 vor. Auf diesem Etappenerfolg hätte man sich aus Leutkircher Sicht jedoch besser nicht ausruhen sollen. Es schlichen sich erneut technische Fehler und Kommunikationsprobleme ins Spiel der TSG ein. Die Wangener kamen zurück in die Partie und glichen in der 47. Minute ihrerseits nach einem 4:0-Lauf wieder aus (24:24).

Die Schlussphase dieses Spiels sollte seinem chaotischen Stil nochmal alle Ehre machen. Leutkirch legte mehrmals zwei Treffer vor, doch Wangen zog immer wieder gleich. Trotz einer starken Mannschaftsleistung benötigte es die starke Leistung des TSG-Torhüters Michael Zeh, der Leutkirch in der Endphase mit starken Paraden die knappe Führung bewahrte. Mit dem Tor von Johannes Bauhofer zum 33:31 knapp 30 Sekunden vor Schluss hatte Leutkirch den Heimsieg in der Tasche. Rosenwirth konnte mit seinem 14. Treffer nur noch zum 32:33 verkürzen. Am Samstag (17 Uhr) steht für die TSG das Auswärtsspiel gegen die HSG Illertal an. Die MTG III empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den TSV Lindau.