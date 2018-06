Harald Häsler zeigt Kohlezeichnungen

Im Café Bock sind ab Freitag, 8. Mai, Kohlezeichnungen von Harald Häsler ausgestellt, die das Rotistal zum Motiv haben.

Harald Häsler ist Grafikdesigner und freier Künstler, studiert hat er an der Kunstakademie Kassel. 1988 stieg er als freier Mitarbeiter bei „4Punkt-Grafik-Design“ in Legau ein. Dabei hat er für Rapunzel Naturkost die Illustration zum „Eine Welt- Festival“ geschaffen. Gerade die 90er-Jahre waren geprägt von einer kreativen Schaffensphase, in der Gemälde und vor allem Tuschezeichnungen (70 mal100) entstanden sind. Diese Zeichnungen sind zu vergleichen mit dem Schreiben einer Kalligrafie, in der sich Formen zeilenartig wiederholen. Die Elemente seiner Bilder, überwiegend in Privatbesitz, übersetzt er auch in das elektronische Medium am PC mit durchgehenden Inhalten, wie Organisches, Zellstrukturen, fragmentarische Formen. Die Farbe ist bei Häsler untergeordnet.

„Ich bin Grafiker. Ich bin eher der Zeichner, Schreiber, der lieber alles transparent und offen lässt.“ Seit 2005 wechseln sich angewandte Arbeiten für Betriebe, Organisationen und Privatpersonen ab. Für Kunstfreunde gibt es am Freitagabend um 19Uhr eine kurze Einführung. Bis Montag, 8. Juni, können die Zeichnungen im Café Bock besichtigt werden. (osc)