Hans Merk gibt sein Amt nach 28 Jahren ab

Der Schützenverein Schloss Zeil hat sich im Gasthof Grüner Baum in Schloss Zeil zur Jahreshauptversammlung getroffen. Oberschützenmeister (OSM) Hans Merk konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen, heißt es in einer Pressemitteilung. In seinem Jahresbericht erinnerte Merk an die Aktivitäten des Vereins und des Vorstandes. Besonders wichtig sei im vergangenen Jahr die Einführung der neuen Vereins Satzung gewesen.

An den Rundenwettkämpfen haben sich insgesamt drei Mannschaften in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Sportpistole beteiligt. Ebenfalls nahmen Schützen laut Mitteilung erfolgreich am Kreisschützentreffen und an den Kreismeisterschaften teil. Kreismeister wurden in der Disziplin Tontauben Walter Ehrmann, in der Disziplin Ordonanzgewehr Josef Seidl und mit der Zentralfeuerpistole 30/38 Jürgen Sauter. Jeweils den dritten Platz belegten in der Disziplin KK 50m liegend Hubert Weishaupt und in der Disziplin Pistole 9mm Josef Seidl. Einige Schützen qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaften vom Schützenbezirk Oberschwaben. Und in der Disziplin Luftgewehr Damen nahm Tanja Merk an den Württembergischen Landesmeisterschaften teil, heißt es im Pressetext weiter.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden an Jakob Thies und Sebastian Frey die Ehrennadel in Bronze vom Württembergischen Schützenverband verliehen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft bekam Bernd Gaiser die Ehrennadel in Silber vom Württembergischen Schützenverband. Karlheinz Mayer durfte die Ehrennadel in Gold vom Württembergischen Schützenverband und vom Deutschen Schützenbund für 40 Jahre Mitgliedschaft entgegen nehmen.

Außerdem wurden die Schützenkönige 2019 bekannt gegeben. Dies sind: Hans Merk (Luftgewehr), Sonja Jung-Herz (KK-Gewehr), Josef Seidl (Luftpistole) und Jürgen Sauter (KK Sportpistole). Die Jahrespokale 2018 gingen an: Siegfried Fleischer (Luftgewehr); Manfred Ehrmann (Luftpistole), Bruno Mösle (KK-Gewehr) und Manfred Ehrmann (KK Sportpistole).

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft durch den Ehrenoberschützenmeister Kurt Welte erfolgten die Wahlen. Der bisherige Oberschützenmeister Hans Merk stellte nach 28 Jahren als erster Vorstand sein Amt zur Verfügung. Er bot sich jedoch als stellvertretender Vorstand an, teilt der Verein mit. Bei den Neuwahlen wurden folgende Ämter für zwei Jahre gewählt: Jürgen Sauter (Oberschützenmeister), Hans Merk (Schützenmeister – stellvertretender Vorstand). Weitere Ämter: Walter Ehrmann (Kassier), Tanja Merk (Schriftführerin), Josef Seidl (Sportleiter Pistole), Siegfried Fleischer (erster Beisitzer). Das Amt des Jugendleiters konnte laut Mitteilung nicht besetzt werden, da sich Jakob Thies nicht mehr zur Verfügung stellte.