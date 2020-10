Handynutzung verrät betrunkene Radfahrerin

Weil sie ihr Mobiltelefon während des Fahrradfahrens bediente, ist eine 27-jährige Fahrradfahrerin am frühen Sonntagmorgen in der Memminger Straße von der Polizei kontrolliert worden. Laut Polizeibericht bemerkten die Beamten dabei, dass die Frau betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2,5 Promille, weshalb in einem Krankenhaus eine Blutentnahme erfolgte. Auf die 27-Jährige kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.