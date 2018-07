Handtaschengestohlen

Zwei Unbekannte haben am Samstag gegen 23.45 Uhr zwei Handtaschen in einer Gaststätte in der Kornhausstraße erbeutet. Die beiden Täter warteten vermutlich einen unbeobachteten Moment ab, entwendeten die abgelegten Taschen und verließen das Lokal. Kurze Zeit später wurden die entleerten Handtaschen in einer Gasse hinter der Gaststätte aufgefunden. Der Polizei nicht bekannte Zeugen hatten zwei ungepflegte, schlanke Männer, einer war etwa 180, der andere etwa 165 Zentimeter groß, beim Diebstahl beobachtet. Diese Zeugen, sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Telefonnummer 07561 / 84880, anzurufen.