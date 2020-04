„Handeln wir voller Zuversicht“

Unter der Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ in den kommenden Wochen Beiträge von bekannten Menschen aus dem Verbreitungsgebiet. Folgender Text stammt von Peter Beuter, SPD-Chef in Aitrach:

So fern und doch so nah! In meiner vermeintlich sicheren, sorgenfreien häuslichen Umgebung habe ich erfahren, wie in der Nähe das Coronavirus eine Familie tragisch mit Todesfolge getroffen hat. Also doch nahe, Realität! Mir ist wiederum bewusst geworden, dass die getroffenen Maßnahmen und Regelungen, die von wenigen Uneinsichtigen als rigoros und schikanös empfunden werden, dringend erforderlich, ja lebenserhaltend sind.

„Vertrauen in unsere Demokratie nimmt wieder zu“

Verwerflich ist für mich, wie rechtspopulistische Staatsführungen die Gefahren durch das Coronvirus verleugnen und verharmlosen, dringend erforderliche Maßnahmen nicht ergreifen oder viel zu spät reagieren. Auch bei uns sitzt in Parlamenten eine Partei, die vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, die keine Lösungsansätze geschweige denn sinnvolle Lösungen anbietet. Diese Partei, die Hass, Hetze und die Spaltung der Gesellschaft propagiert, muss es schmerzen, wenn die Gesellschaft zusammenwächst, das Füreinander entdeckt und lebt. Wie erfreulich ist es, wie unsere demokratischen Institutionen die Krise mit adäquaten Maßnahmen bewältigen, das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Demokratie wieder zunimmt. Dies weckt Zuversicht und Hoffnung, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Im Alltag erlebe ich dies auf diverse Art und Weise: Eine junge Frau hält mit dem Auto an, um einer älteren Dame, die vom Einkaufen unterwegs ist, behilflich zu sein. Im Gemeindeblatt veröffentlichen Jugendliche ihr Angebot zur Mithilfe. Kinder erfreuen mit ihren kreativ gestalteten und mit aufmunternden Sprüchen versehenen Steinreihen ihre Mitmenschen. Die Gemeinde-verwaltung funktioniert nach wie vor, der Gemeinderat kann öffentlich bei entsprechender Sitz-ordnung zukunftsweisende Beschlüsse fassen.

„Virus bringt Defizite zum Vorschein“

Dennoch bringt das Virus auch gravierende Defizite in unserer Gesellschaft zum Vorschein. Zwei Beispiele hierfür. Wie können Arbeitnehmer, eventuell von Kurzarbeit betroffen, und andere einkommensschwache Bevölkerungsgruppen mit ihrem Einkommen ihren Alltag bestreiten, für die Miete aufkommen, an der Gemeinschaft teilhaben? Vielen Schulen fehlen personelle und sachliche Voraussetzungen, um Unterricht über das Internet zu vermitteln. Wie sollen Kinder, denen finanzielle Mittel fehlen, sich hierfür die erforderlichen Geräte beschaffen können? In diesem Zusammenhang muss ich auch die prekäre Situation in der Dritten Welt oder in den Flüchtlingslagern, sogar innerhalb der EU (beschämend!) erwähnen. Hier ist dringend Hilfe von uns gefordert.

Defizite und andere zurückgedrängte Themen wie Digitalisierung, Klimawandel, soziale Ungleichheiten müssen Anleitung für verantwortungsvolles zukünftiges politisches Handeln sein. So kann die Corona-Krise auch als riesige Chance für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft auf der gesamten Erde begriffen werden. Die Erkenntnisse und das Wissen hierfür sind vorhanden. Handeln wir voller Zuversicht, um in eine neue Normalität zurückzukehren!

Peter Beuter, Aitrach