Handballer trauern um Günther Seitz

Eines der ältesten Mitglieder der Handball-Abteilung der TSG Leutkirch ist am 26. März gestorben. Günther Seitz sei nicht nur ein Spieler zu seiner Zeit gewesen, sondern auch Abteilungsleiter und vor allem Architekt der Seelhaushalle, teilt der Verein mit.

Erst im vergangenen Jahr habe man ihn zu seiner 70-jährigen Mitgliedschaft im Handball im kleinen Kreis geehrt. Der ehemalige Abteilungsleiter Karl-Heinz Rottmann und die aktuelle Abteilungsleiterin Katrin Wahl hätten für diesen besonderen Tag alte Mannschaftskollegen von Günther Seitz zusammengetrommelt. Zusammen habe man sich im Vereinsheim an so manche Geschichte erinnert. Darunter auch, dass die Handballmänner extra in die Schweiz gefahren waren, um bei einem Freundschaftsspiel den Hallenboden zu testen. Schließlich hätte man für die neu geplante Seelhaushalle nur das beste haben wollen. Und als Architekt und Handballer habe sich Günther Seitz diese Möglichkeit nicht entgehen lassen.

Auch die Handballchronik sei Günther Seitz zu verdanken. Ohne seine Dokumentation könnte der Verein seinen Mitgliedern nicht berichten, wie sich der Handball in Leutkirch entwickelt hat. Daher danke der TSG ihm für sein Engagement und seinen jahrelangen Einsatz für den geliebten Handballsport. Der Verein werde sein Andenken in Ehren bewahren.