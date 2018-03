Handballer der TSG Leutkirch stürmen auf Platz 1

Drittes Spiel, dritter Sieg: So kann es weitergehen, wenn man bei den Bezirksklasse-Handballern der TSG Leutkirch nachfragt. Am vergangenen Sonntag gewannen die Allgäuer verdient mit 35:22 bei der HSG Friedrichshafen/Fischbach 2.

Obwohl man kurzfristig auf Mitte-Spieler Steffen Volz verzichten musste – Johannes Bauhofer übernahm, wie die TSG mitteilt, diese Rolle von Beginn an mit Bravour – lief das Angriffsspiel der TSG erneut sehr flüssig und geradlinig. Rasch war man mit 6:2 in Führung gegangen, die Hausherren rannten fast immer einen Schritt hinterher. Wäre da nicht die etwas nachlässige Chancenverwertung auf Seiten der Allgäuer gewesen, die Führung zur Pause hätte wahrlich noch höher ausfallen können. So wechselte man beim Halbzeitpfiff des ebenfalls, wie die TSG mitteilt, sehr guten Schiedsrichtergespanns aus Söflingen mit einem deutlichen 19:11 die Seiten.

„Jetzt nicht nachlassen, noch mal Gas geben und eine schnelle Vorentscheidung herbeiführen“, lautete die Marschroute für die zweiten 30 Minuten auf Seiten der Gäste. Friedrichshafen versuchte es nun mit einer offensiveren Abwehrvariante, doch auch diese Maßnahme verwirrte die Allgäuer nur kurzfristig. Vor allem das schnelle Spiel nach vorne klappte erneut und auch in dieser Phase gut. Auch eine doppelte Überzahlsituation, zuerst musste Manuel Bauhofer für zwei Minuten und im Folgeangriff Nico Lau mit Rot vom Feld, überstand die TSG recht schadlos. Zu deutlich war der Spielstand mittlerweile auch, die Hausherren hatten nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der Lohn für eine erneut konstante Leistung auf Seiten der TSG war am Ende ein klares 35:22. Die Allgäuer übernahmen somit sogar die Tabellenspitze der Bezirksklasse – die es nun zu verteidigen gilt.

Weiter geht es für die Jungs um Andreas Brodbeck am Freitag. Um 20:30 Uhr empfängt man zum ersten Allgäu-Derby den HCL Vogt in der Sporthalle beim Gymnasium.