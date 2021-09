Handballer der TSG Leutkirch legen mit einem Unentschieden los

Nach einem spielfreien Jahr begann für die TSG Leutkirch die Handballsaison 2021/22 in der Bezirksklasse Bodensee/Donau mit einem Heimspiel gegen den FC Burlafingen. In Torwart Andreas Lutz, Martin Hirscher, Ivan Kristo und Steffen Volz standen der TSG vier etablierte Spieler kurzfristig nicht zur Verfügung. Dafür spielte Routinier Georg Sperle. Trotz der dünnen Personaldecke im Rückraum nahm sich Leutkirch viel vor – musste letztlich aber mit dem 29:29 (14:13) zufrieden sein.

Das junge Leutkircher Team startete gut. Nach acht Minuten führte die TSG mit zwei Toren. Die Gäste aus Burlafingen ließen sich davon aber nicht beeindrucken und drehten das Spiel zum 8:7 (16.). Es entstand laut Mitteilung ein offener Schlagabtausch bis zur 27. Minute, ehe sich Leutkirch auf drei Tore absetzte. Nach zwei technischen Fehlern der TSG in Folge verkürzten die Gäste vor der Pause auf 13:14.

Die Leutkircher Abwehr um den stark haltenden Torwart Michael Zeh zwang Burlafingen auch in der zweiten Halbzeit zu langen Angriffen. Abpraller vom Torhüter oder geblockte Bälle kamen aber oft zurück zu den Gästen, die dann ihre freien Würfe nutzten. Nach 40 stand es daher 19:19. Leutkirch zog dann wieder etwas davon und führte in der 56. Minute mit 26:24. Der dünnen Personaldecke und dem intensivem Spiel musste die TSG aber Tribut zollen. Burlafingen ging zehn Sekunden vor dem Ende in Führung. Doch Leutkirch gab nicht auf – Michael Gantner sorgte mit seinem fünften Treffer für den 29:29-Endstand. Anhand des Spielverlaufs konnten beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein. Jedoch darf sich Leutkirch kurz vor Schluss eine Zwei-Tore-Führung eigentlich nicht mehr nehmen lassen.

Am Samstag (20 Uhr) empfängt die TSG Leutkirch in der Seelhaushalle den TSV Bad Saulgau II. Die Saulgauer sind mit einer Niederlage gegen die HSG Langenargen/Tettnang gestartet. Dennoch muss mit der Reservemannschaft des Landesligisten gerechnet werden. Die weiteren Spiele an diesem Samstag bestreiten die gemischte D-Jugend (13.55 Uhr), die C-Junioren (15.45 Uhr) und die Frauen gegen den HC Hard (17.45 Uhr).