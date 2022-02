Handball: TSG Leutkirch gewinnt klar gegen Bregenz

Nach der bitteren Niederlage gegen den TSV Lindau in der vergangenen Woche, mussten die Leutkircher in der Handball-Bezirksklasse wieder einmal ihren Kampfgeist beweisen. Gegen den Tabellenvorletzten Bregenz II sollte ein Sieg her – und das gelang beim 33:25 (17:14).

Die Anfangsminuten waren hart und umkämpft. Nach zehn Minuten stand es 8:8. Die Leutkircher gaben zwar den Ton an, aber Bregenz war nicht abzuschütteln. Durch Willensstärke und etwas Glück gelang es Leutkirch, zur 20. Minute eine Drei--Tore-Führung zu erspielen. Dies sollte aber nicht lange anhalten. fünf Minuten später herrschte wieder Gleichstand. Bis zur Pause zog Leutkirch aber wieder davon.

Im zweiten Abschnitt blieb Leutkirch zwischenzeitlich elf Minuten ohne Tor, Bregenz gelang so der Ausgleich zum 19:19. Eine rote Karte für die Österreicher war wie ein Weckruf für Leutkirch. Jetzt hatte plötzlich Bregenz seine Durststrecke und musste die TSG vom Ergebnis her ziehen lassen.

Die letzten zehn Minuten der Spielzeit waren recht eintönig. Den Bregenzern gingen die Ideen und auch die Puste aus. Durch wichtige Tore von Johannes, Noah und Geburtstagskind Manuel Bauhofer schafften die Leutkircher einen uneinholbaren Vorsprung. Somit sah es auf der Anzeige deutlicher aus, als der Spielverlauf eigentlich war.

Spannung an der Tabellenspitze

Durch diesen Sieg stehen die Leutkircher kurzzeitig mit Langenargen-Tettnang auf Platz zwei der Tabelle. Beide haben 17:7 Punkte auf dem Konto, jedoch auch ein Spiel mehr als Favorit MTG Wangen III, der am Samstag 26:26-Unentschieden gegen Weingarten spielte. An der Tabellenspitze bleibt es weiter spannend.

In der nächsten Woche treffen die Leutkircher auf den TS Dornbirn. Im Hinspiel konnte die TSG auswärts nicht beweisen, was sie kann. Viele technische Fehler und Unstimmigkeiten innerhalb des Teams führte zu eine der wenigen Niederlagen dieser Saison. Aus diesem Grund werden die Leutkircher alles geben, um ihr Können zu beweisen. Sie wollen weiterhin um die Tabellenführung kämpfen. Los geht es am Samstag, 12. Februar, um 20 Uhr in der Leutkircher Seelhaushalle.