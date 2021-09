Handball-Bezirksklasse: Leutkircher starten mit Heimspiel

Nach elf Monaten spielfreier Zeit beginnt für die Handballer der TSG Leutkirch die langersehnte neue Saison.

Aufgrund der Pandemie wurde nach drei Spieltagen der Spielbetrieb im Oktober vergangenen Jahres abgebrochen. Die Spiel- und Trainingspause war lang und daher war die Vorfreude auf den Trainingsauftakt umso größer. Der Mannschaftskern ist im Vergleich zur vergangenen Saison zusammengeblieben. Mit Valentin Menge steht ein Stammspieler aufgrund persönlicher Gründe nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. Dafür konnte mit Stefan Peterfaj ein erfahrener Spieler zurückgewonnen werden. Die Vorbereitung hatte ihren Höhepunkt in einem Kurzzeittrainingslager am vergangenen Wochenende.

Spielbeginn am Samstag um 20 Uhr

Zum Saisonauftakt in der Bezirksklasse Bodensee/Donau steht ein Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten an, denn im vergangenen Jahr war die SG Burlafingen/Ulm ebenfalls im ersten Saisonspiel zu Gast. Damals konnte man einen knappen Auftaktsieg mit 29:26 feiern. Das Spiel war gespickt von einer gewissen Anfangsnervosität seitens der Leutkircher, die mehrfach eine komfortable Fünf-Tore-Führung verspielten und sich nie wirklich absetzen konnten. Dies gilt es in der neuen Saison vom ersten Spiel an in den Griff zu bekommen und schnellstmöglich in den eigenen Spielfluss zu kommen. In welcher handballerischen Form sich die Gäste präsentieren, ist nicht bekannt, umso wichtiger ist es, sich auf die eigenen Stärken zu berufen und fokussieren.

Das Spiel findet am Samstag um 20 Uhr in der Leutkircher Seelhaushalle statt. Zuschauer sind unter Berücksichtigung der 3G-Regel, dem Tragen einer Maske und der Einhaltung des Hygienekonzepts zulässig. Die Leutkircher Handballer bitten alle Zuschauer, die ausgehängten Hygieneregeln zu beachten und sich an die Anweisungen der Ordner vor Ort zu halten, um einen sicheren und schönen Start in die Handballsaison 2021/22 zu ermöglichen.