Hand in Hand mit den Stars

Für zwei Nachwuchsspieler des FC Leutkirch ist am 25. April beim Champions League Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid ein Traum wahr. Als Einlaufkinder begleiteten sie Stars auf den Rasen. Das Rückspiel findet am Dienstag statt – ohne Leutkircher Beteiligung.

Einmal Hand in Hand mit Cristiano Ronaldo, Thomas Müller, Toni Kroos oder Robert Lewandowski auf den Platz zu laufen, das ist ein Wunsch vieler kleiner Fußballer. In diesem Moment ist das Gefühl, selbst ein Star zu sein, ganz groß.

Synn Halwachs und Tim Schwägele durften mit den Müchner Bayern und den Spielern von Real Madrid den Rasen der Allianz-Arena betreten und ihren Idolen ganz nah sein. Die beiden Jungs hatten das Glück, bei einem Gewinnspiel von Mastercard die begehrten Plätze als Einlaufkind zu gewinnen. Am Tag des Spieles ging es von Leutkirch aus mit dem Auto nach München. Mit den Kindern durfte jeweils eine Begleitperson mit, die dann ein Ticket für das Spiel erhielt. Zwei Stunden vor Spielbeginn wurden die Kinder in die Katakomben der Arena geführt und dort mit passender Kleidung ausgestattet. Danach wurde ein Gruppenbild gemacht, dann durften die Kinder in den Spielertunnel stehen, während das Aufwärmprogramm der beiden Starensembles auf dem Rasen lief.

Als die Mannschaften nach dem Aufwärmen durch den Spielertunnel in die Kabinen gingen, wurde jedes Kind von beiden Mannschaften abgeklatscht. Nach dem die Spieler fertig angezogen zum gemeinsamen Einlaufen aufs Feld, in den Tunnel kamen, stellte sich heraus, wer wen an die Hand nehmen durfte. Synn Halwachs lief an der Hand des spanischen Flügelflitzers Lucas Vazquez ein, unmittelbar vor dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Tim Schwägele durfte mit dem Final-Torschützen von 2013, Arjen Robben, der leider das Feld nach acht Minuten verletzungbedingt verlassen musste, auf den Platz laufen. Danach wurden die Jungs von Betreuern an die freien Plätze neben ihren Begleitpersonen gebracht, um von dort aus das restliche Spiel zu verfolgen. Alles in allem war es für die Jungs ein Tag, den sie nicht so schnell vergessen werden.