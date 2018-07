Haltende Busse vorsichtig passieren

Schüler werden häufig in Bussen zur Schule befördert. Darüber hinaus werden Busse von ihnen auch in der Freizeit benutzt. Altersbedingt sind diese jungen Fahrgäste nicht immer in der Lage, die Gefahren des Straßenverkehrs richtig einzuschätzen und sich dementsprechend zu verhalten, teilt das Ordnungsamt der Stadt Leutkirch mit.

Beim Erreichen beziehungsweise Verlassen des Busses bringen sie auch nicht immer die richtige Achtsamkeit mit. Die Straßenverkehrsordnung hält daher gewisse Verhaltensvorschriften parat, um die Zahl der verletzten und getöteten Schüler bei der Beförderung in Bussen so weit wie möglich zu verringern.

Eine Regel zur Sicherheit an Haltestellen lautet: Omnibusse des Linienverkehrs und gekennzeichnete Schulbusse, die sich einer Haltestelle nähern und das Warnblinklicht eingeschaltet haben, dürfen nicht überholt werden. Dieses Überholverbot gilt für sämtliche Fahrzeuge, auch für Radfahrer.

Hält ein Linien- oder Schulbus an einer Haltestelle mit eingeschalteten Warnblinklicht, so gilt: Es darf nur mit Schrittgeschwindigkeit (vier bis sieben Stundenkilometer) und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren werden, dass eine Gefährdung der Fahrgäste ausgeschlossen ist. Diese Verkehrsregel gilt auch für den Gegenverkehr.

Selbst wenn Busse ohne Warnblinklicht an einer Haltestelle halten, darf nur vorsichtig vorbeigefahren werden. Auch im Gegenverkehr.

Zu guter Letzt ist den Bussen das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen. Notfalls müssen andere Fahrzeuge warten. Diese Bevorzugung der Busse von Individualverkehr ist gerechtfertigt, da Busse nach einem Fahrplan fahren. Beanstandet wird auch der, der nicht mit ausreichendem Seitenabstand an den Bussen vorbeifährt oder noch einen mit Warnblicklicht noch fahrenden Bus überholt. Verwarnungs- und Bußgelder bis zu 40 Euro und zwei Punkte in Flensburg sind bereits ohne Gefährdung der Fußgänger möglich, so die Polizei.